Силы обороны уничтожили за сутки 800 оккупантов, 12 артсистем и 13 ББМ врага: данные Генштаба

Накануне, 9 января, Силы обороны Украины ликвидировали 800 российских оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе к утру 10 января составили почти 367 тысяч человек.

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Также на линии фронта в течение суток были уничтожены или выведены из строя 67 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне российская армия в Украине безвозвратно потеряла около 800 оккупантов. В общей сложности потери врага в живой силе составляют уже 366 790 человек.

Также ликвидировано два российских танка (всего их Россия потеряла 6 038), 13 боевых бронированных машин (в общей сложности 11 216), 12 артиллерийских систем (8684), две РСЗО (956) и одно средство ПВО (всего 639).

Неизменным остается количество сбитых вражеских самолетов (329) и вертолетов (324). В то же время БпЛА оперативно-тактического уровня враг накануне потерял 11 (в общей сложности 6 834).

Не поражали украинские воины 9 января вражеские крылатые ракеты (их по-прежнему уничтожено в общей сложности 1 805), кораблей и катеров (23) и подводных лодок (одна).

Захватчики потеряли 23 единицы автомобильной (11 575) и три – специальной (1 336) техники.

Напомним, ранее в ISW рассказали о больших проблемах у российских войск на левобережье Херсонщины. Захватчики жалуются на плохую коммуникацию с командованием, нехватку средств РЭБ для противодействия украинским дронам и на то, что Силы обороны Украины уничтожают до 90% российской техники в районе Крынок.

Также сообщалось, что сформированное из ветеранов подразделение ГУР "Кабул 9" уничтожило более сотни единиц вражеской техники.