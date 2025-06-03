За 3 км предупредил о FPV: 'Флеш' протестировал новый детектор дронов 'Аспирин'

Технический блогер, консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов поделился первым опытом тестирования нового детектора дронов "Аспирин". Он оценил все плюсы и минусы устройства.

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Об этом "Флеш" написал в соцсетях.

"Дали потестировать детектор Аспирин 2. Сразу был настроен скептически, но по факту прибор интересный. Минус в том, что не пишет, что летит. А просто показывает частоту и уровень, как Ксеон. Плюс по сравнению с Ксеон, что происходит фильтрация ложных сигналов (например, базовых станций и WiFi", – пишет эксперт.

"Есть диапазон 3.3ГГц. Прибор за 3 км уверенно предупредил меня о приближении FPV на 3 км дистанции. Продолжаю изучать", – резюмирует Флеш.

Как стало известно, разработку детектора "Аспирин" финансирует Петр Порошенко. В конце мая он передал первую партию на фронт для тестирования.

Средства РЭБ и детекторы БПЛА – это крайне необходимые элементы защиты для военных, отмечает Порошенко. Поскольку враг постоянно совершенствует и модифицирует боевые беспилотники, то и средства радиоэлектронной борьбы и обнаружения дронов надо оперативно обновлять.

Это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти, говорят военные.

"Вы помнит, как мы зашли с "Ванильным сахаром". Это – совершенно новая разработка. Выпускается он на мощностях нашей команды. Мы его не покупаем, а производим. И мы его сегодня передаем для того, чтобы провести испытания. Диапазон частот вплоть до 6 МГц", – говорит Порошенко.

"Получили на тест от Порошенко такой детектор БПЛА, анализатор частот. Чтобы видно было – это FPV, или оно на тебя заходит. Посмотрим, как оно работает, передадим свой фидбек позже", – рассказал офицер Александр Погребиский, который сейчас воюет на одном из самых горячих направлений.

Ранее Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" уже передали на фронт более 5 тысяч "Сахаров". В идеале должен быть хотя бы один детектор в каждой машине, хотя бы два на каждом опорном пункте, хотя бы один у каждой группы бойцов. "Это детекторы дронов, которые предупреждают об опасности, буквально спасая жизни. Необходимая вещь на нуле. Сейчас Фонд Порошенко и ОО Справа Громад – крупнейший в Украине производитель и заказчик "Ванильных сахаров". Мы хотим защитить не тысячи, а десятки тысяч жизней", – объяснял тогда пятый Президент.