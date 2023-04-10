За Бахмут идут ожесточенные бои, оккупанты готовятся к обороне на Херсонщине и Запорожье – Генштаб

Начались 411-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению, когда враг продолжает сосредотачиваться на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне благодаря мужеству каждого воина Сил обороны было отбито 58 атак оккупантов на указанных участках фронта.

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Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, тогда как на Херсонщине и Запорожье захватчики готовятся обороняться. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 10 апреля.

В течение 9 апреля ВС РФ нанесли 26 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты из ЗРК С-300 попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненные среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты С-300 оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки на Донетчине.

Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры Купянска на Харьковщине и Дружковки на Донетчине. Есть раненые среди мирных граждан, повреждены жилые здания.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. Однако он продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Белгородской и Курской областей РФ. В приграничных районах второй ведет инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки российская армия обстреляла населенные пункты Ясная Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфино, Запсилья и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВС РФ продолжают вести наступления, пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. Накануне оккупанты безуспешно наступали восточнее Богдановки и возле Хромового. Подразделения Сил обороны Украины отбили более 30 вражеских атак на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Зализне Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики вели наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имели. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 20 атак агрессора. В то же время вражеским обстрелам подверглись н. п. Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы Победы, Новомихайловки, Богоявленки, Шахтерского, Новоукраинки, Великой Новоселки, Пречистовки и Золотой Нивы на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстреляли более 45 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львов, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Токмаке "власти" сообщили, что для получения документа нужно предоставить паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. В то же время отмечается, что оригиналы этих украинских документов будут возвращать назад владельцам.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито шесть российских БПЛА: три типа "Ланцет", два – "Зала" и один "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский отметил, что за последнюю неделю оккупанты снизили интенсивность обстрелов позиций ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях. В частности, темпы войск РФ значительно снизились по сравнению с февралем.

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