Войска РФ на треть снизили количество обстрелов на двух направлениях: в ВСУ рассказали подробности

За последнюю неделю оккупационная армия России снизила интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донецком и Запорожском направлениях. Темпы российских военных значительно снизились по сравнению с февралем.

Видео дня

Об этом сказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона, в воскресенье, 9 апреля. По его словам, в течении прошедших семи дней на этих направлениях позиции украинских военных были атакованы российскими войсками 1844 раза.

По словам полковника, это в три раза меньше, чем было еще в феврале.

"Темпы российских военных несколько снизились по сравнению с февралем. Они уменьшились на треть. Только за эту неделю враг обстрелял наши позиции на Запорожском и Донецком направлениях 1844 раза – это на треть меньше по сравнению с февралем", – сказал он.

Дмитрашковский также отметил, что Авдеевское и Марьинское направления остаются одними из самых напряженных на фронте в Украине. Из-за того, что оккупанты боятся контрнаступления Сил обороны Украины, они активно обустраивают свои позиции, строят фортификации и стали очень активно минировать территории.

Ранее аналитики американского Института изучения войны отметили, что армия РФ начала использовать артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности на поле боя. Речь идет о плохих навыках России в наведении на цель, недостаточных возможностях наземного нападения и низкой доступности оккупантам авиации та территории Украины.

Накануне коллаборант и террорист Александр Ходаковский сообщил, что командование государства-агрессора решило прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где такие действия практически полностью не ведутся. Нехватку артиллерии на передовой он частично связал с подготовкой украинского контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– террорист Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался, что расход боеприпасов в армии РФ превышает их производство в 10 раз. Он заявил, что оккупанты идут к поражению и объявил о создании "Клуба рассерженных патриотов".

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у его наемников в Украине. Он заявил, что бьется как рыба об лед, но не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в РФ якобы достаточно.