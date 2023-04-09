Снарядный голод усиливается: РФ компенсирует артиллерией снижение своих наступальных возможностей – ISW

Российская оккупационная армия начала использовать артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности на поле боя. Речь идет о плохих навыках России в наведении на цель, недостаточных возможностях наземного нападения и низкой доступности оккупантам авиации та территории Украины.

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Об этом сказано в сводке американского Института изучения войны 8 апреля. Там отметили, что накануне коллаборант и террорист Александр Ходаковский сообщил, что командование государства-агрессора решило прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где такие действия практически полностью не ведутся. Нехватку артиллерии на передовой он частично связал с подготовкой украинского контрнаступления.

В ISW считают, что заявление Ходаковского указывает на то, что российское командование должно строго расставить приоритеты в поставках боеприпасов. Отмечается, что высокий спрос на снаряды указывает на то, что войска оккупантов по-прежнему в значительной степени полагаются на артиллерию, чтобы компенсировать основные недостатки в боеспособности.

Аналитики указали, что россияне с помощью артиллерии применяют тактику сравнивания с землей населенных пунктов перед тем, как начать наземные атаки. Таким образом оккупанты компенсируют необходимость проведения эффективных пехотных атак или нанесения авиаударов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, а также могут не подвергать свои самолеты и пилотов риску поражения украинской ПВО.

Напомним: накануне издание The Washington Post написало, что Силы обороны Украины используют в три раза меньше боеприпасов, чем войска РФ. Украинские военные сейчас особое внимание уделяют точности ударов и выбору целей. Отмечается, что своевременные и достаточные поставки боеприпасов могут переломить ход войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее также экс-главарь "ДНР", международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на снарядный голод у оккупантов. Он заявил, что расход боеприпасов захватчиками государства-террориста РФ превышает их производство в 10 раз;

– основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин напомнил пропагандистам о снарядном голоде на фронте прямо на похоронах военного преступника Владлена Татарского. "Повар Путина" заявил, что тот первым поднял эту тему и пообещал, что "его дело будет жить".

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