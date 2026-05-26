За большую скорость пришлось 'заплатить': названы главные недостатки реактивных 'Шахедов' по сравнению с обычными

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало анализ компонентной базы реактивного ударного дрона "Герань-4". В документе объяснили, чем эта модель отличается от обычного "Шахеда", который в РФ обозначают как "Герань-2", а также назвали ее основные недостатки.

Сведения о конструкции и характеристиках нового дрона появились в анализе ГУР МО Украины. В разведке отметили, что после неудачной попытки просто заменить бензиновый двигатель на реактивный в "Герань-3" российские разработчики были вынуждены создать фактически новый планер.

В сообщении сказано:"Новый планер "Герань-4" позволяет совершать активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция – выдерживать значительные перегрузки".

Новый корпус дрона

Изначально российские конструкторы пытались ограничиться минимальными изменениями. Для "Герань-3" они просто установили реактивный двигатель вместо бензинового, однако корпус обычного"Шахеда" не выдерживал полетов на высоких скоростях и маневров с большими перегрузками.

Поэтому для "Герань-4" создали новый планер. Его крылья уже не отсоединяются от центроплана, а сама конструкция стала более жесткой и прочной. Но вместе с этим возникли и новые трудности – производство стало сложнее, а транспортировка менее удобной. И это, кстати, одна из деталей, на которые обращают внимание специалисты.

Также в новом дроне уменьшили количество технологических люков, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Это помогает скорости полета, однако усложняет процесс сборки и предстартовой подготовки.

Ограничения дальности

По данным анализа, максимальная скорость "Герань-4" может достигать 500 км/ч. Дрон способен нести боевую часть массой 50 кг или усиленную – до 90 кг. При этом дальность полета составляет до 450 км.

Габариты аппарата почти не изменились по сравнению с обычным "Шахедом". Длина дрона составляет 3,5 метра, а размах крыльев – около 3 метров.

Впрочем именно дальность стала одним из главных минусов реактивной версии. Для сравнения, дальность полета оригинального "Шахеда" оценивают в 1800–2500 км. Из-за этого "Герань-4" уже не может наносить удары из имеющихся районов запуска по целям, расположенным дальше Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Кроме того, даже для таких ударов врагу придется запускать дрон по прямому маршруту и без дополнительных маневров для обхода систем ПВО. А на экономном скоростном режиме реактивный "Шахед", как отмечают в материале, остается уязвимым для обычных зенитных дронов.

Стоимость и двигатели

Усиление конструкции автоматически повышает цену производства. Для "Герань-4" нужны более мощные сервоприводы, более прочные элементы корпуса и более производительный топливный насос для реактивного двигателя. Также технологические циклы производства стали длиннее, чем у "Герань-2".

В материале Defense Express отмечается, что план максимальной унификации новых дронов с предыдущими версиями реализовать полностью не удалось. Фактически после неудачи с "Герань-3" РФ получила другой беспилотник с более высокой ценой, более сложным производством и меньшей дальностью полета.

Отдельно в анализе обратили внимание на двигатели. И "Герань-4", и "Герань-5", созданная на базе иранского Karar, оснащены одинаковыми китайскими турбореактивными двигателями TF-TJ2000A компании Telefly. Их тяга составляет 1,95 кН или 200 кгс.

В ГУР считают, что именно поставки этих двигателей из Китая позволили РФ начать подготовку к возможному массовому производству реактивных дронов.

