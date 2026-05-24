Оккупанты ударили дроном по Богодухову: среди пострадавших – 5-летняя девочка

Вечером в воскресенье, 24 мая, оккупанты снова атаковали Харьковскую область. Под обстрелом, уже второй раз за сутки, оказался населенный пункт Богодухов.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. Среди пострадавших во время атаки, в частности, 5-летняя девочка.

"Очередной вражеский удар БПЛА по городу Богодухов. Три человека получили острую реакцию на стресс, среди которых 5-летняя девочка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – сообщил чиновник.

Напомним, что в субботу, 23 мая, российская оккупационная армия нанесла удары по Балаклее Харьковской области. Вследствие вражеских обстрелов уничтожено культовое здание – храм.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая российские войска нанесли удар по центру Балаклеи, в результате чего пострадали мирные жители. Атака была осуществлена с помощью беспилотников, которые попали в центральную часть города. В результате обстрела зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и ранения людей.

