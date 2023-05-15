За два дня Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние до 2 км, – Череватый

Украинские войска перехватили инициативу в боях за Бахмут и продолжают выбивать врага из города. В ходе ожесточенных боев только за последние двое суток, 14-15 мая, наши защитники продвинулись в Бахмуте вглубь захваченных врагом территорий на расстояние до 2 км.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, за последние двое суток украинские бойцы продвинулись на флангах Бахмута от 350 метров до 2 километров в некоторых местах.

"Бахмут сейчас – это точка бифуркации. В широком смысле это означает переход на другую стадию. Если в таких интенсивных боях ЧВК "Вагнер" не найдет способ пополнять свой личный состав, то будет просто уничтожена", – отметил Череватый.

За Бахмут идут ожесточенные бои. Так, за сутки только на одном из направлений произошло 34 боевых столкновения. Оккупанты 479 раз обстреляли позиции ВСУ разными системами огня и совершили 4 авианалета.

Во время этих боев украинские защитники ликвидировали 149 окупантов, "затрехсотили" 160 и еще шестерых взяли в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ продолжают контратаковать в районе Бахмута и продвинулись более чем на 16 км за три дня.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что войска РФ понесут сумасшедшие потери на Донецком оперативном направлении. По его словам, больше всего окупантов воины Сил обороны ликвидируют в районе Бахмута, за который ведутся ожесточенные бои.

А в Офисе президента назвали бои за Бахмут прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

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