ВСУ продолжают контратаковать в районе Бахмута и продвинулись более чем на 16 км за 3 дня – ISW

Силы обороны Украины продолжают контратаки в районе Бахмута Донецкой области. По разным данным, за прошедшие три дня нашим войскам удалось освободить в общей сложности от 16,85 до 17,3 квадратных километров.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны ( ISW ) за 13 мая. Отмечается, что один из российских военных блогеров заявил, что украинские силы заняли новые позиции на окраине н. п. Курдюмовка (14 км юго-западнее Бахмута) и оттеснили российские силы в этом районе за канал Северский Донец.

Также, по его словам, защитники Украины продвигались в сторону Клещевки (7 км юго-западнее Бахмута) со стороны Предтечино. В то же время в ISW отметили, что не наблюдали визуального подтверждения этих дополнительных украинских успехов юго-западнее Бахмута или других мест в этом районе.

Аналитики напомнили, что командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский 13 мая заявил, что украинские силы наступают в неустановленных районах фронта, а Генштаб Украины сообщил, что украинские силы ведут активные действия в районе Бахмута.

Со своей стороны, официальный представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил 13 мая, что украинские войска за три дня контратак освободили 17,3 квадратных километров территории на Бахмутском направлении, тогда как, по оценке ISW по результатам недавних контратак, украинские силы освободили 16, 85 квадратных километров в районе города.

Кроме того, один из российских военных блогеров отметил, что отступление россиян в ответ на контратаки ВСУ произошло якобы на относительно небольших участках линии фронта, но предупредил, что эти "перегруппировки" могут стать больше, если российским силам не удастся стабилизировать линию фронта.

Напомним: вечером 13 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута. Сейчас идут активные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

"Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен. Но в самом городе ситуация сложнее. Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Он заявил, что "вагнеровцы" долго завоевывали и удерживали указанные территории, а когда передали их войскам минобороны РФ – те сбежали;

– в то же время украинский военнослужащий из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона с позывным "Ролло" отметил, что Пригожин лжет и "вагнеровцы" убегали оттуда первыми. Военные регулярной армии России во время наступления Сил обороны пытались отбиваться.

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