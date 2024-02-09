За два года войны Украина добилась значительных успехов, а Россия неудач, – посол США в ОБСЕ

За почти два года полномасштабного вторжения российских войск Украина добилась значительных успехов как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. В то же время государство-агрессор Россия терпит лишь поражения и неудачи, хотя и пытается тщательно это скрыть.

Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании в Вене 8 февраля, передает Укринформ. Он отметил, что Москва пытается "создать видимость успеха своей военной кампании".

В то же время, Украине удалось освободить более 50% территории, которую российские войска захватили с 24 февраля 2022 года, отодвинув линию фронта войны обратно к России. И сейчас Вооруженные силы Украины мужественно удерживают оборону против постоянных атак.

Американский дипломат подчеркнул, что Украина добивается успехов не только непосредственно на поле боя, но и в воздухе и на море. Он напомнил, что Воздушные Силы удачно отбивают российские ракетные и дроновые атаки, а также Украина создала "зерновой" коридор в Черном море.

"Украина эффективно использует оборонную помощь для перехвата волны за волной российских ракет и БПЛА. Работая с соседями над созданием нового экспортного коридора после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, Украина противодействует усилиям РФ, направленным на то, чтобы украинское зерно не попадало к миру", – отметил Карпентер.

Также он напомнил, что более 50 стран мира под руководством США поддерживают способность Украины защищаться от нападения России. Кроме того, представители 83 стран в январе собрались в Давосе, чтобы обсудить мирный план Украины.

"Все это резко контрастирует с последовательным рядом неудач России. Москве не осталось ничего, как углублять связи с находящимися под санкциями международными париями, такими как КНДР и Иран. Она все больше зависит от поддержки этих режимов для продолжения войны", – сказал Карпентер.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для последующего принятия этого пакета военной поддержки.

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