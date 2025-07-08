"За каждое преступление будет возмездие": в ГУР обнародовали данные российского майора, причастного к удару по "Охматдету" год назад. Фото

Одним из ответственных за подготовку массированного ракетного удара 8 июля 2024 года по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве, был российский майор Денис Шейнов. Он отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами ВС РФ.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В годовщину трагедии военная разведка обнародовала информацию о россиянине, причастном к военному преступлению, которое привело к жертвам.

Установлено, что 47-летний Шейнов Денис Алексеевич – начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ.

Именно это подразделение было непосредственно привлечено к террористической атаке на медицинское учреждение в украинской столице, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей. В результате атаки погибли два человека, еще более 50 – пострадали.

"Российский майор по своим функциональным обязанностям начальника специальной инженерной службы отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации", – отметили в ГУР.

Там добавили, что этот военный преступник родился 30 января 1978 года в Саратове. Паспорт: серия 6302 №906672, выданный 15 марта 2002 года отделом внутренних дел Кировского района города Саратов.

Шейнов – выпускник саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск. В 2018 году находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задания.

Россиянин награжден медалями "за воинскую доблесть" II ст. (2000), "за отличие в военной службе" I ст. (2015), "участнику военной операции в Сирии" (2019).

Майор российской армии женат на Шабаловой Елене Михайловне, рожденной 30 апреля 1976 года, имеет сына и дочь. Постоянный адрес проживания семьи россиян: г. Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – подчеркнули в ведомстве.

Также в первую годовщину российской атаки по "Охматдету" украинская военная разведка опубликовала данные более 70 предприятий – разработчиков и производителей ракеты Х-101, на которые до сих пор не наложены западные санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля 2024 года страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину: более 40 ракетами разных типов попала по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску, Покровску и других городах. В результате военного преступления погибли 47 человек (в частности, 33 человека в Киеве 33 человека, 10 в Кривом Роге, три в Покровске и один в Днепре), около 190 – получили ранения.

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