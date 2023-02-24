''За каждое завтра нужно бороться, нас ждет победа'': Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабной войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину развязанной Россией полномасштабной войны 24 февраля, подчеркнув: последний год научил нас правилу, что за каждое завтра нужно бороться. Он назвал этот период годом мужества, неравнодушия, боли и надежды одновременно, а еще несокрушимости нации.

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Лидер страны выразил убеждение, что сильный украинский народ обязательно победит врага. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

"Великий народ великой Украины! Год назад в этот день с этого же места около семи утра я обратился к вам с кратким заявлением, продолжительностью всего 67 секунд. В нем прозвучали две самые главные и тогда, и сейчас вещи. То, что Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильны, готовы ко всему, всех победим. Потому что мы – это Украина!" – напомнил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно так началось для украинцев 24 февраля 2022 – самый длинный день нашей жизни, самый тяжелый в новейшей истории страны, когда все проснулись рано и с тех пор "не засыпают". Президент добавил, что многие тогда испытывали страх, шок, не знали, что сказать, но чувствовали, что нужно делать.

"На дорогах появились пробки, но многие ехали за оружием. Появлялись очереди. Кто-то стоял на границах, но многие – к военкоматам и ТрО. Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Не испугались, не сломались, не сдались. Символом этого стали пограничники из Змеиного и маршрут, по которому они отправили "русский военный корабель". Наша вера окрепла. Окреп наш дух. Мы выстояли в первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра, но точно поняли: за каждое завтра нужно бороться! – заявил украинский лидер.

Он отметил, что в дальнейшем украинцы буквально "выгрызали каждые сутки" и выстояли трое первых суток, которые оккупанты из РФ отводили нам на жизнь. А сегодня Украина стоит ровно один год и так же мужественно борется за свое завтра.

Президент поблагодарил всех, благодаря кому продолжается сопротивление страны: защитникам и защитницам, Сухопутным войскам ВСУ, пехоте, танкистам, воздушным и Военно-морским силам, артиллерии, ПВО, десантникам, разведчикам, пограничникам. ССО, СБУ, Нацгвардии, полиции, ТРО – всем Силам безопасности и обороны.

"Благодаря вам стоит Украина. И мы выдержали лютый месяц и лютое начало войны. А дальше была весна. Новые атаки, раны, боль. Все увидели настоящее нутро нашего врага. Обстрелы роддома, драмтеатра в Мариуполе, Николаевской ОГА, площади Свободы в Харькове, вокзала в Краматорске. Увидели Бучу, Ирпень, Бородянку. Весь мир четко осознал, что на самом деле означает "русский мир". На что способна Россия. В то же время мир увидел, на что способна Украина. Это новые герои. Новые подвиги, которые совершали целые города. Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-герои. Столицы несокрушимости. Новые символы. А вместе с этим новые оценки и прогнозы относительно Украины", – напомнил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское государство не упало за трое суток, а остановило "вторую армию мира". Несмотря на то, что города страны подвергались новым ударам ежедневно, люди узнавали о новых трагедиях, но выдержали благодаря тем, кто выкладывался по полной ради других.

Здесь глава государства отметил медиков, которые спасают раненых бойцов на передовой, делают операции под обстрелами, принимают роды в бомбоубежищах, остаются на дежурстве днями и неделями. А также спасателей и пожарных, которые извлекают людей из-под завалов и огня в режиме 24/7. Железнодорожников, которые без сна и остановки эвакуировали сотни тысяч украинцев с начала войны.

"А дальше были первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Первая и не последняя Чернобыевка. Изгнание оккупантов из Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Наша "Стугна". "Ольха". Наш "Нептун" и идущий на дно крейсер "Москва". Первый "Рамштайн". И второй за всю историю ленд-лиз. Украина удивила, вдохновила и объединила мир. В доказательство можно сказать тысячи слов, но достаточно нескольких. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard", – указал президент.

Зеленский поблагодарил партнеров, союзников и друзей страны, которые стоят бок о бок с украинцами весь год. Он выразил радость по поводу того, что международная антипутинская коалиция выросла настолько, что требует отдельного обращения. По его словам, это он сделает в скором времени.

Также президент поблагодарил внешнеполитическую армию: "дивизию" дипломатов, послов, представителей в международных организациях и институтах. Всех, кто бьет оккупантов огнем и мечом международного права, добивается новых санкций, признания государства-террориста государством-террористом.

"Война изменила судьбу многих семей. Переписала истории наших семей. Изменила наши обычаи и традиции. Раньше дедушки рассказывали внукам, как били нацистов. Теперь внуки рассказывают дедушкам, как бьют раш*стов. Раньше мамы и бабушки плели шарфики, теперь плетут маскировочные сетки. Раньше дети просили у Санты смартфоны, гаджеты, теперь же отдают карманные деньги и собирают средства для наших бойцов. За год фактически каждый украинец кого-то потерял: отца, сына, брата, маму, дочь, сестру, любимого человека, близкого друга, коллегу, соседа, знакомого. Мои соболезнования... Мы не сотрем их имена ни из телефонной, ни из собственной памяти. Мы никогда их не забудем и никогда этого не простим. И не успокоимся, пока российские убийцы не понесут заслуженную казнь. Наказание международного трибунала, суда Божьего, наших воинов или всех их вместе взятых", – заявил украинский лидер.

Он напомнил, что приговор здесь очевиден: еще девять лет назад страна-сосед Россия стала агрессором, за последний год – палачом, мародером и террористом, поэтому украинцы не сомневаются, что она понесет ответственность, а нас ждет победа.

"Летом мы почувствовали это. Мы прошли 100 дней войны. Мы получили статус кандидата в ЕС, вернули Змеиный, услышали первую "бавовну" в Крыму, увидели салюты на складах оккупанта и Антоновский мост. Август стал первым месяцем, когда оккупанты не взяли ни одного украинского города. Угрозы и ультиматумы о денацификации изменились на жесты доброй воли. И мы почувствовали тогда: наша победа неизбежна. Она близка. Она будет. И дальше была осень. И наше контрнаступление. Освобождение Изюма, Балаклеи, Купянская, Лимана, Херсонской области и города Херсона. Мы видели, как люди там встречали наших военных. Как берегли украинский флаг. Как дождались Украины", – вспомнил Зеленский.

Он обратился к гражданам, которые сейчас находятся во временной оккупации, заверив, что Украина не оставила, не забыла и не отказалась от них. Президент заявил, что Силы обороны так или иначе освободят все наши земли, сделают все, чтобы Украина вернулась. В то же время, всех тех, кто сейчас вынужден находится за границей, он заверил, что будет сделано все, чтобы они вернулись в Украину. Так же украинцы будут бороться и возвращать каждого пленного.

"И только это все вместе будет победой. Мы видим ее даже в темноте. Несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключение электроэнергии. Мы видим свет этой победы. В воспоминаниях о первых ощущениях 24 февраля 2022 года, люди называют шок, боль, неопределенность. Через год после полномасштабного вторжения вера в победу составляет 95%. Главная эмоция, которую мы испытываем, думая об Украине, – это гордость. За каждого украинца, каждую украинку. Гордость за нас. Мы стали одним большим войском. Мы стали командой, где кто-то находит, кто-то упаковывает, кто-то привозит, но все – донатят. Я благодарю наших людей, благодарю нашу многомиллионную армию волонтеров и неравнодушных граждан, которые могут собрать и достать все необходимое... Журналистов и медиа, которые единым фронтом воюют против лжи и паники", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы сегодня – это все свои. Они приютили, открыли свои дома и сердца для тех, кто вынужден был спасаться от войны; выдерживают все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекауты, холод.

"Мы сильнее этого. Это был год устойчивости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости. Его главный итог – мы выстояли. Мы не потерпели поражение. И сделаем все все, чтобы в этом году одержать победу!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день президент также напомнил, каким для Украины был первый год полномасштабного вторжения РФ. Зеленский отметил, что в годовщину войны 24 февраля миллионы украинцев сделали выбор, что 2023 год будет годом нашей победы.

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