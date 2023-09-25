"За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга": Зеленский наградил 132 воина, 92 из которых – посмертно. Список

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников нашей страны за мужество и старание. Он поручил наградить бойцов почетными органами Богдана Хмельницкого ІІ степени, ІІІ степени, медалью "За военную службу в Украине", а также медалью "Защитнику отечества".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Глава государства выделил целый список награждаемых бойцов.

Всего награждены 132 воина, из которых 92 – посмертно.

Как написано в сообщении, украинские военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Да, Зеленский подчеркнул наградить:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

Потупчик Дмитрий Сергеевич — капитан

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Жадана Владимира Анатольевича (посмертно) – старшего лейтенанта

Коростеля Максима Владимировича (посмертно) - лейтенанта

Петренко Тараса Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта

Видео дня

Саммицкого Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата

Слющенко Алексей Олегович (посмертно) — солдат

Устинова Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

Агафонова Олега Васильевича (посмертно) – солдата

Антипова Сергея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта

Апанасенко Виктора Викторовича (посмертно) – солдата

Бараненко Александра Станиславовича (посмертно) - солдата

Барзюка Владимира Владимировича (посмертно) – солдата

Басенко Павла Ивановича - солдата

Башлая Дмитрия Олеговича - солдата

Березницкого Степана Ивановича (посмертно) – старшего солдата

Беспалова Ивана Ивановича (посмертно) – младшего сержанта

Бирюка Александра Ивановича (посмертно) – солдата

Бирюкова Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Боронила Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата

Брацука Владимира Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

Будька Сергея Юрьевича (посмертно) – солдата

Быта Николая Николаевича - солдата

Венгерского Константина Александровича (посмертно) – солдата

Вербецкого Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата

Волкогона Алексея Викторовича – солдата

Гавришка Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта

Гайдара Максима Ивановича – старшего сержанта

Галицкого Вадима Валентиновича (посмертно) – солдата

Головченко Максима Сергеевича – солдата

Голеника Сергея Николаевича — солдата

Холма Олега Ивановича (посмертно) — младшего сержанта

Градиона Виталия Юрьевича (посмертно) – сержанта

Григоренко Александра Федоровича (посмертно) – солдата

Гриня Сергея Павловича (посмертно) – старшего сержанта

Давиденко Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата

Дичика Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата

Дубового Владимира Викторовича - солдата

Дубовика Артема Сергеевича - солдата

Дубровского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта

Дяченко Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата

Заполесского Алексея Евгеньевича (посмертно) – главного сержанта

Зелинского Александра Брониславовича (посмертно) – солдата

Зубахина Романа Сергеевича - солдата

Иванюженко Александра Николаевича - солдата

Кальватинского Сергея Константиновича (посмертно) – сержанта

Канунникова Сергея Владимировича (посмертно) - солдата

Козленко Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата

Колесова Александра Александровича - солдата

Кононенко Владислав Витальевич (посмертно) — солдат

Короля Вячеслава Анатольевича - солдата

Крыжановского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта

Кузина Павла Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта

Куцюрубу Владимира Владимировича (посмертно) - солдата

Лаврионтина Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

Логвинен Юрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата

Либегу Александра Леонидовича (посмертно) – солдата

Логвиненко Сергея Александровича – младшего сержанта

Лохматова Владимира Александровича (посмертно) – солдата

Мазуренко Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата

Майстренко Сергея Анатольевича - младшего сержанта

Меджерина Виталия Валентиновича (посмертно) - штаб-сержанта

Мельника Руслана Петровича (посмертно) – солдата

Мисюру Виктора Анатольевича - солдата

Мороза Виталия Витальевича – младшего сержанта

Мороза Юрия Андреевича (посмертно) – младшего сержанта

Обиход Павла Петровича (посмертно) — солдата

Омельченко Максима Васильевича (посмертно) – солдата

Афанасьенко Константина Владимировича (посмертно) — солдата

Орлова Виталия Витальевича - штаб-сержанта

Остряницу Александра Васильевича (посмертно) – сержанта

Павленко Дмитрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата

Павлова Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата

Павловского Сергея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта

Паламарчука Дмитрия Петровича (посмертно) – младшего сержанта

Пацанисского Андрея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта

Перепелицу Виктора Александровича (посмертно) — солдата

Петлинского Александра Нарцизовича (посмертно) — солдата

Петрука Анатолия Николаевича (посмертно) – солдата

Пилипенко Станислава Николаевича - солдата

Полторака Анатолия Дмитриевича (посмертно) - солдата

Продан Андрей Дмитриевич (посмертно) — солдат

Прокопьюка Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта

Радионова Владислава Олеговича - солдата

Рыбакова Алексея Константиновича (посмертно) – солдата

Романенко Олега Владимировича (посмертно) – солдата

Романова Сергея Леонидовича (посмертно) – сержанта

Савка Виталия Юрьевича (посмертно) – солдата

Савлука Павла Петровича (посмертно) – солдата

Сейранова Сурена Беноевича - солдата

Сейтмеметова Наримана Назимовича (посмертно) – солдата

Селютина Алексея Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта

Синильника Сергея Григорьевича (посмертно) — старшего сержанта

Снежка Виктора Викторовича (посмертно) – солдата

Соловьева Сергея Геннадьевича (посмертно) – старшего солдата

Старикова Станислава Валерьевича - младшего сержанта

Стельмаха Игоря Васильевича (посмертно) – солдата

Степаненко Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта

Плотник Владислав Владимирович (посмертно) — солдат

Ткача Александра Викторовича (посмертно) – старшего солдата

Толмачева Максима Николаевича (посмертно) - старшего солдата

Тригуба Олега Борисовича (посмертно) - солдата

Туманова Кирилла Дмитриевича (посмертно) – солдата

Уса-Соболя Романа Александровича - солдата

Фесенко Михаила Анатольевича (посмертно) - солдата

Хоруженко Олег Сергеевич — главный сержант

Чайку Александра Александровича (посмертно) – младшего сержанта

Чайковского Александра Сергеевича (посмертно) – солдата

Чернышука Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

Шанаву Кирилла Шотаевича (посмертно) — солдата

Шапоренко Александра Васильевича (посмертно) – солдата

Швеца Александра Анатольевича (посмертно) – солдата

Скворца Платона Александровича (посмертно) — сержанта

Шпур Олега Петровича (посмертно) — старшего солдата

Штоника Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата

Щербаня Сергея Витальевича (посмертно) – сержанта

Якименко Ярослава Петровича (посмертно) – солдата

Ялового Артема Васильевича (посмертно) — солдата

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Богуна Станислава Сергеевича - лейтенанта

Борисенко Артема Александровича - солдата

Дубового Сергея Анатольевича – старшего сержанта

Жураку Кирилла Александровича — солдата

Козина Ивана Александровича - младшего сержанта

Колосва Станислава Игоревича - лейтенанта

Кудрина Алексея Александровича – младшего сержанта

Курмашева Эльдара Алиулловича - лейтенанта

Потабенко Александра Викторовича – сержанта

Руденко Александра Ивановича - капитана

Сейко Александра Владимировича - сержанта

Чалого Владимира Васильевича - солдата

Шапкина Виталия Михайловича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Клименко Александра Александровича - младшего сержанта

Куроедова Артема Станиславовича – солдата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября 2023 года Украина впервые отмечает День воинов-танкистов, посвященный годовщине успешного завершения Харьковской наступательной операции в городе Изюме. По этому случаю президент Владимир Зеленский наградил ее участников и других защитников, умело управляющих боевыми машинами на линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!