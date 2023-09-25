newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга": Зеленский наградил 132 воина, 92 из которых – посмертно. Список

Анастасия Ковалева
War
5 минут
348
Зеленский наградил защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников нашей страны за мужество и старание. Он поручил наградить бойцов почетными органами Богдана Хмельницкого ІІ степени, ІІІ степени, медалью "За военную службу в Украине", а также медалью "Защитнику отечества".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Глава государства выделил целый список награждаемых бойцов.

Всего награждены 132 воина, из которых 92 – посмертно.

Как написано в сообщении, украинские военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Да, Зеленский подчеркнул наградить:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

  • Потупчик Дмитрий Сергеевич — капитан

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • Жадана Владимира Анатольевича (посмертно) – старшего лейтенанта
  • Коростеля Максима Владимировича (посмертно) - лейтенанта
  • Петренко Тараса Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
Видео дня
  • Саммицкого Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • Слющенко Алексей Олегович (посмертно) — солдат
  • Устинова Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • Агафонова Олега Васильевича (посмертно) – солдата
  • Антипова Сергея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
  • Апанасенко Виктора Викторовича (посмертно) – солдата
  • Бараненко Александра Станиславовича (посмертно) - солдата
  • Барзюка Владимира Владимировича (посмертно) – солдата
  • Басенко Павла Ивановича - солдата
  • Башлая Дмитрия Олеговича - солдата
  • Березницкого Степана Ивановича (посмертно) – старшего солдата
  • Беспалова Ивана Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
  • Бирюка Александра Ивановича (посмертно) – солдата
  • Бирюкова Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Боронила Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
  • Брацука Владимира Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Будька Сергея Юрьевича (посмертно) – солдата
  • Быта Николая Николаевича - солдата
  • Венгерского Константина Александровича (посмертно) – солдата
  • Вербецкого Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата
  • Волкогона Алексея Викторовича – солдата
  • Гавришка Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
  • Гайдара Максима Ивановича – старшего сержанта
  • Галицкого Вадима Валентиновича (посмертно) – солдата
  • Головченко Максима Сергеевича – солдата
  • Голеника Сергея Николаевича — солдата
  • Холма Олега Ивановича (посмертно) — младшего сержанта
  • Градиона Виталия Юрьевича (посмертно) – сержанта
  • Григоренко Александра Федоровича (посмертно) – солдата
  • Гриня Сергея Павловича (посмертно) – старшего сержанта
  • Давиденко Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • Дичика Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата
  • Дубового Владимира Викторовича - солдата
  • Дубовика Артема Сергеевича - солдата
  • Дубровского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
  • Дяченко Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
  • Заполесского Алексея Евгеньевича (посмертно) – главного сержанта
  • Зелинского Александра Брониславовича (посмертно) – солдата
  • Зубахина Романа Сергеевича - солдата
  • Иванюженко Александра Николаевича - солдата
  • Кальватинского Сергея Константиновича (посмертно) – сержанта
  • Канунникова Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
  • Козленко Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата
  • Колесова Александра Александровича - солдата
  • Кононенко Владислав Витальевич (посмертно) — солдат
  • Короля Вячеслава Анатольевича - солдата
  • Крыжановского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
  • Кузина Павла Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Куцюрубу Владимира Владимировича (посмертно) - солдата
  • Лаврионтина Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Логвинен Юрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • Либегу Александра Леонидовича (посмертно) – солдата
  • Логвиненко Сергея Александровича – младшего сержанта
  • Лохматова Владимира Александровича (посмертно) – солдата
  • Мазуренко Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата
  • Майстренко Сергея Анатольевича - младшего сержанта
  • Меджерина Виталия Валентиновича (посмертно) - штаб-сержанта
  • Мельника Руслана Петровича (посмертно) – солдата
  • Мисюру Виктора Анатольевича - солдата
  • Мороза Виталия Витальевича – младшего сержанта
  • Мороза Юрия Андреевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Обиход Павла Петровича (посмертно) — солдата
  • Омельченко Максима Васильевича (посмертно) – солдата
  • Афанасьенко Константина Владимировича (посмертно) — солдата
  • Орлова Виталия Витальевича - штаб-сержанта
  • Остряницу Александра Васильевича (посмертно) – сержанта
  • Павленко Дмитрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата
  • Павлова Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
  • Павловского Сергея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Паламарчука Дмитрия Петровича (посмертно) – младшего сержанта
  • Пацанисского Андрея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Перепелицу Виктора Александровича (посмертно) — солдата
  • Петлинского Александра Нарцизовича (посмертно) — солдата
  • Петрука Анатолия Николаевича (посмертно) – солдата
  • Пилипенко Станислава Николаевича - солдата
  • Полторака Анатолия Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • Продан Андрей Дмитриевич (посмертно) — солдат
  • Прокопьюка Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • Радионова Владислава Олеговича - солдата
  • Рыбакова Алексея Константиновича (посмертно) – солдата
  • Романенко Олега Владимировича (посмертно) – солдата
  • Романова Сергея Леонидовича (посмертно) – сержанта
  • Савка Виталия Юрьевича (посмертно) – солдата
  • Савлука Павла Петровича (посмертно) – солдата
  • Сейранова Сурена Беноевича - солдата
  • Сейтмеметова Наримана Назимовича (посмертно) – солдата
  • Селютина Алексея Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта
  • Синильника Сергея Григорьевича (посмертно) — старшего сержанта
  • Снежка Виктора Викторовича (посмертно) – солдата
  • Соловьева Сергея Геннадьевича (посмертно) – старшего солдата
  • Старикова Станислава Валерьевича - младшего сержанта
  • Стельмаха Игоря Васильевича (посмертно) – солдата
  • Степаненко Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
  • Плотник Владислав Владимирович (посмертно) — солдат
  • Ткача Александра Викторовича (посмертно) – старшего солдата
  • Толмачева Максима Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • Тригуба Олега Борисовича (посмертно) - солдата
  • Туманова Кирилла Дмитриевича (посмертно) – солдата
  • Уса-Соболя Романа Александровича - солдата
  • Фесенко Михаила Анатольевича (посмертно) - солдата
  • Хоруженко Олег Сергеевич — главный сержант
  • Чайку Александра Александровича (посмертно) – младшего сержанта
  • Чайковского Александра Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Чернышука Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Шанаву Кирилла Шотаевича (посмертно) — солдата
  • Шапоренко Александра Васильевича (посмертно) – солдата
  • Швеца Александра Анатольевича (посмертно) – солдата
  • Скворца Платона Александровича (посмертно) — сержанта
  • Шпур Олега Петровича (посмертно) — старшего солдата
  • Штоника Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата
  • Щербаня Сергея Витальевича (посмертно) – сержанта
  • Якименко Ярослава Петровича (посмертно) – солдата
  • Ялового Артема Васильевича (посмертно) — солдата
  • Наградить медалью "За военную службу Украине"
  • Богуна Станислава Сергеевича - лейтенанта
  • Борисенко Артема Александровича - солдата
  • Дубового Сергея Анатольевича – старшего сержанта
  • Жураку Кирилла Александровича — солдата
  • Козина Ивана Александровича - младшего сержанта
  • Колосва Станислава Игоревича - лейтенанта
  • Кудрина Алексея Александровича – младшего сержанта
  • Курмашева Эльдара Алиулловича - лейтенанта
  • Потабенко Александра Викторовича – сержанта
  • Руденко Александра Ивановича - капитана
  • Сейко Александра Владимировича - сержанта
  • Чалого Владимира Васильевича - солдата
  • Шапкина Виталия Михайловича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • Клименко Александра Александровича - младшего сержанта
  • Куроедова Артема Станиславовича – солдата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября 2023 года Украина впервые отмечает День воинов-танкистов, посвященный годовщине успешного завершения Харьковской наступательной операции в городе Изюме. По этому случаю президент Владимир Зеленский наградил ее участников и других защитников, умело управляющих боевыми машинами на линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!