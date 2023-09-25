"За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга": Зеленский наградил 132 воина, 92 из которых – посмертно. Список
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников нашей страны за мужество и старание. Он поручил наградить бойцов почетными органами Богдана Хмельницкого ІІ степени, ІІІ степени, медалью "За военную службу в Украине", а также медалью "Защитнику отечества".
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. Глава государства выделил целый список награждаемых бойцов.
Всего награждены 132 воина, из которых 92 – посмертно.
Как написано в сообщении, украинские военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.
Да, Зеленский подчеркнул наградить:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
- Потупчик Дмитрий Сергеевич — капитан
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Жадана Владимира Анатольевича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Коростеля Максима Владимировича (посмертно) - лейтенанта
- Петренко Тараса Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Саммицкого Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
- Слющенко Алексей Олегович (посмертно) — солдат
- Устинова Дениса Сергеевича (посмертно) – солдата
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- Агафонова Олега Васильевича (посмертно) – солдата
- Антипова Сергея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
- Апанасенко Виктора Викторовича (посмертно) – солдата
- Бараненко Александра Станиславовича (посмертно) - солдата
- Барзюка Владимира Владимировича (посмертно) – солдата
- Басенко Павла Ивановича - солдата
- Башлая Дмитрия Олеговича - солдата
- Березницкого Степана Ивановича (посмертно) – старшего солдата
- Беспалова Ивана Ивановича (посмертно) – младшего сержанта
- Бирюка Александра Ивановича (посмертно) – солдата
- Бирюкова Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- Боронила Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
- Брацука Владимира Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
- Будька Сергея Юрьевича (посмертно) – солдата
- Быта Николая Николаевича - солдата
- Венгерского Константина Александровича (посмертно) – солдата
- Вербецкого Владимира Ярославовича (посмертно) – солдата
- Волкогона Алексея Викторовича – солдата
- Гавришка Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
- Гайдара Максима Ивановича – старшего сержанта
- Галицкого Вадима Валентиновича (посмертно) – солдата
- Головченко Максима Сергеевича – солдата
- Голеника Сергея Николаевича — солдата
- Холма Олега Ивановича (посмертно) — младшего сержанта
- Градиона Виталия Юрьевича (посмертно) – сержанта
- Григоренко Александра Федоровича (посмертно) – солдата
- Гриня Сергея Павловича (посмертно) – старшего сержанта
- Давиденко Андрея Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Дичика Сергея Сергеевича (посмертно) - солдата
- Дубового Владимира Викторовича - солдата
- Дубовика Артема Сергеевича - солдата
- Дубровского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
- Дяченко Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
- Заполесского Алексея Евгеньевича (посмертно) – главного сержанта
- Зелинского Александра Брониславовича (посмертно) – солдата
- Зубахина Романа Сергеевича - солдата
- Иванюженко Александра Николаевича - солдата
- Кальватинского Сергея Константиновича (посмертно) – сержанта
- Канунникова Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
- Козленко Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата
- Колесова Александра Александровича - солдата
- Кононенко Владислав Витальевич (посмертно) — солдат
- Короля Вячеслава Анатольевича - солдата
- Крыжановского Алексея Викторовича (посмертно) – младшего сержанта
- Кузина Павла Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
- Куцюрубу Владимира Владимировича (посмертно) - солдата
- Лаврионтина Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
- Логвинен Юрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- Либегу Александра Леонидовича (посмертно) – солдата
- Логвиненко Сергея Александровича – младшего сержанта
- Лохматова Владимира Александровича (посмертно) – солдата
- Мазуренко Виктора Анатольевича (посмертно) – старшего солдата
- Майстренко Сергея Анатольевича - младшего сержанта
- Меджерина Виталия Валентиновича (посмертно) - штаб-сержанта
- Мельника Руслана Петровича (посмертно) – солдата
- Мисюру Виктора Анатольевича - солдата
- Мороза Виталия Витальевича – младшего сержанта
- Мороза Юрия Андреевича (посмертно) – младшего сержанта
- Обиход Павла Петровича (посмертно) — солдата
- Омельченко Максима Васильевича (посмертно) – солдата
- Афанасьенко Константина Владимировича (посмертно) — солдата
- Орлова Виталия Витальевича - штаб-сержанта
- Остряницу Александра Васильевича (посмертно) – сержанта
- Павленко Дмитрия Васильевича (посмертно) – старшего солдата
- Павлова Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
- Павловского Сергея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта
- Паламарчука Дмитрия Петровича (посмертно) – младшего сержанта
- Пацанисского Андрея Анатольевича (посмертно) – младшего сержанта
- Перепелицу Виктора Александровича (посмертно) — солдата
- Петлинского Александра Нарцизовича (посмертно) — солдата
- Петрука Анатолия Николаевича (посмертно) – солдата
- Пилипенко Станислава Николаевича - солдата
- Полторака Анатолия Дмитриевича (посмертно) - солдата
- Продан Андрей Дмитриевич (посмертно) — солдат
- Прокопьюка Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта
- Радионова Владислава Олеговича - солдата
- Рыбакова Алексея Константиновича (посмертно) – солдата
- Романенко Олега Владимировича (посмертно) – солдата
- Романова Сергея Леонидовича (посмертно) – сержанта
- Савка Виталия Юрьевича (посмертно) – солдата
- Савлука Павла Петровича (посмертно) – солдата
- Сейранова Сурена Беноевича - солдата
- Сейтмеметова Наримана Назимовича (посмертно) – солдата
- Селютина Алексея Юрьевича (посмертно) – младшего сержанта
- Синильника Сергея Григорьевича (посмертно) — старшего сержанта
- Снежка Виктора Викторовича (посмертно) – солдата
- Соловьева Сергея Геннадьевича (посмертно) – старшего солдата
- Старикова Станислава Валерьевича - младшего сержанта
- Стельмаха Игоря Васильевича (посмертно) – солдата
- Степаненко Петра Владимировича (посмертно) – младшего сержанта
- Плотник Владислав Владимирович (посмертно) — солдат
- Ткача Александра Викторовича (посмертно) – старшего солдата
- Толмачева Максима Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- Тригуба Олега Борисовича (посмертно) - солдата
- Туманова Кирилла Дмитриевича (посмертно) – солдата
- Уса-Соболя Романа Александровича - солдата
- Фесенко Михаила Анатольевича (посмертно) - солдата
- Хоруженко Олег Сергеевич — главный сержант
- Чайку Александра Александровича (посмертно) – младшего сержанта
- Чайковского Александра Сергеевича (посмертно) – солдата
- Чернышука Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- Шанаву Кирилла Шотаевича (посмертно) — солдата
- Шапоренко Александра Васильевича (посмертно) – солдата
- Швеца Александра Анатольевича (посмертно) – солдата
- Скворца Платона Александровича (посмертно) — сержанта
- Шпур Олега Петровича (посмертно) — старшего солдата
- Штоника Игоря Николаевича (посмертно) – старшего солдата
- Щербаня Сергея Витальевича (посмертно) – сержанта
- Якименко Ярослава Петровича (посмертно) – солдата
- Ялового Артема Васильевича (посмертно) — солдата
- Наградить медалью "За военную службу Украине"
- Богуна Станислава Сергеевича - лейтенанта
- Борисенко Артема Александровича - солдата
- Дубового Сергея Анатольевича – старшего сержанта
- Жураку Кирилла Александровича — солдата
- Козина Ивана Александровича - младшего сержанта
- Колосва Станислава Игоревича - лейтенанта
- Кудрина Алексея Александровича – младшего сержанта
- Курмашева Эльдара Алиулловича - лейтенанта
- Потабенко Александра Викторовича – сержанта
- Руденко Александра Ивановича - капитана
- Сейко Александра Владимировича - сержанта
- Чалого Владимира Васильевича - солдата
- Шапкина Виталия Михайловича - майора
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- Клименко Александра Александровича - младшего сержанта
- Куроедова Артема Станиславовича – солдата.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября 2023 года Украина впервые отмечает День воинов-танкистов, посвященный годовщине успешного завершения Харьковской наступательной операции в городе Изюме. По этому случаю президент Владимир Зеленский наградил ее участников и других защитников, умело управляющих боевыми машинами на линии фронта.
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