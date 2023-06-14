'За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга': Зеленский отметил государственными наградами 320 военных

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 июня, отметил государственными наградами 320 защитников Украины. 128 Героям почетные награды присвоены посмертно.

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На сайте главы государства опубликовано четыре соответствующих указа. Награды бойцы получили за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное исполнение воинского долга.

В частности, указом №330/2023 лидер страны постановил наградить 126 военнослужащих. 87 из них были награждены посмертно. Указом №331/2023 награждены 94 защитника, 25 из них – посмертно. Согласно этому документу, воинам назначены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество", медали "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Указом №332/2023 Зеленский наградил 41 военного, из них 8 – посмертно. Эти воины удостоены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество" и медалей "За военную службу Украины".

В указе №333/2023 говорится, что наградами отмечены 59 защитников, 8 – посмертно. В этот список вошли те, кто получил ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество", медали "За военную службу Украины" и "Защитнику Отчизны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отметил воинов Вооруженных сил Украины, участвующих в освобождении украинских территорий. Он сообщил, что на многих участках фронта наблюдается значительное движение вперед.

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