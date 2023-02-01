'За нами стояли кадыровцы, бежать некуда': пленный оккупант рассказал о 'порядках' в российской армии. Видео

В Запорожской области во время боя бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющие на стороне ВСУ, взяли в плен одного из оккупантов. Он рассказал о "порядках" в российской армии.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале РДК. Российский военный сдался добровольно, он рассказал, что хотел сделать это и раньше, но боялся кадыровцев.

По словам оккупанта, задачей его подразделения было "держать позицию и наблюдать за водой". По его словам, отступать им было некуда, поскольку сзади стояли "заградотрядом" кадыровцы.

"Нам сказали, что если мы будем убегать, то нас просто расстреляют", – сказал оккупант.

Он также пожаловался, что кадыровцы отбирали у них деньги, заставляли покупать им провиант.

"Кадыровцы часто приезжают к нам на позиции. С целью наверное "молодняк" крепить. Они обычно приезжают, когда у нас зарплата, просят в магазин ходить, на карту деньги перечислять. Я не думаю, что у них проблемы со снабжением, потому что у них есть склад в 2 км от дамбы, рядом с электростанцией, он доверху набит", – рассказал пленный.

По его словам, он с товарищем решили использовать подходящий момент и сдаться в плен.

"Когда начался бой, мы с товарищем подумали, что все – либо сейчас нас ВСУ убьют, либо кадыровцы. Поскольку напрямую по нас не стреляли, бой завязался на флангах, мы решили сдаться. Выбежали из окопа и кричали, что сдаемся Но было шумно и моего товарища убили, а меня ранили в руку. После того как я упал, один из ваших бойцов подбежал, я ему крикнул, что сдаюсь. Он меня перевязал и увел с собой", – рассказал он.

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