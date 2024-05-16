За неделю к эксплуатации в ВСУ допустили еще 18 образцов вооружения и техники: в Минобороны рассказали об успехах

В течение недели арсенал Вооруженных сил Украины пополнился новыми образцами вооружения. Украинские военнослужащие получили почти два десятка единиц оружия и техники.

Кроме того, были введены в военную эксплуатацию еще более двух десятков единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По информации оборонного ведомства, за неделю 24 единицы вооружения и военной техники прошли кодификацию, что означает их допуск к военной эксплуатации.

"Арсенал ВСУ пополнился новыми образцами вооружения! За прошедшую неделю Министерство обороны допустило к эксплуатации в армии еще 18 образцов вооружения и военной техники. Кроме того, прошли кодификацию, то есть введены в военную эксплуатацию еще 24 ВВТ", – сообщили в Минобороны Украины.

Также в ведомстве подчеркнули, что за первые три месяца 2024 года Министерство обороны допустило к эксплуатации в армии более 80 образцов вооружения и военной техники отечественного производства.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительную военную помощь в 2 миллиарда долларов. Частично американская помощь уже прибыла в Украину, частично она находится в пути.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвэр высказал большие сомнения относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Хотя, когда Германия призвала страны ЕС и НАТО усилить украинскую ПВО, румынский лидер Клаус Йоханнис говорил, что готов рассмотреть этот вопрос.

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