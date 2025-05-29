Мы не бросаем своих в "мясорубку". В наших штурмах не участвуют неподготовленные. Мы не воюем ради отчетности или галочки в штабном документе. Мы планируем действия тогда, когда риск оправдан, а тактическое решение имеет реальную основу. Мы не ставим себе цель любой ценой удержать позицию. Для нас первоочередная задача - сохранить людей. Ни один участок фронта не стоит человеческих жизней. Тех, кто еще вчера был с родными, а сегодня держит оружие, чтобы защитить свою семью и свою страну.

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Четвертий місяць поспіль командую тактичною групою "Вугледар". І, переді мною, як командиром, стоїть завдання не лише виконати бойовий наказ, а й зробити все, щоб зберегти життя кожного нашого воїна. Усі нові бійці, які прибувають на наш напрямок, проходять інтенсивну бойову підготовку. Це не формальність. Це життєва необхідність. На спеціально облаштованих тренувальних майданчиках та імпровізованих полігонах ми відпрацьовуємо кожен рух, кожен маневр, кожну можливу ситуацію, яка може виникнути під час бою. Лише через постійну практику, злагодженість і взаємну підтримку ми формуємо воїнів, здатних вистояти, діяти і вижити. Навіть штурмові групи перед кожним завданням проходять полігонне тренування. Тому, що не дозволяють собі імпровізацій у бою, бо за імпровізацією часто стоїть загибель. За підготовкою стоїть шанс на порятунок.

Ми навчилися діяти розумно. Ми постійно працюємо над розвідкою, точністю роботи артилерії, ефективним використанням дронів. Ми прагнемо уникати непотрібних втрат. Ми удосконалюємо систему медичної евакуації, стабілізаційних пунктів, тактичної медицини. Бо кожна секунда може врятувати життя. Ці зусилля приносять результат. За останній місяць нам вдалося зменшити втрати особового складу на 15 відсотків. А це не суха статистика. Це сотні врятованих життів. Це сотні солдатів, які залишились живими і зможуть повернутися додому.

Я дивлюсь в очі своїм підлеглим і бачу в них не страх, а віру. Вони хочуть жити. І вони хочуть перемогти. Ми — нація, яка не дозволяє знецінити життя своїх захисників. Ми — світло, яке перемагає темряву. І ми досягнемо перемоги, бо з нами правда. Бо ми разом. І ми бережемо одне одного.

Разом переможемо!