Полтора года беспрерывных боевых действий, постоянные штурмы и никаких результатов, только гибель и ранения товарищей, постоянная угроза умереть самому. Именно так выглядит война с точки зрения обычного солдата российской армии. Окопная война превращает каждый следующий день в день сурка, шансы прожить который до конца далеки от 100%. Российские подразделения, которые дислоцируются на Донецком направлении, ощущают это особенно сильно. Тысячи контрактников, добровольцев, донецких и российских мобиков, а с недавних пор и зеков было положено российским командованием в постоянных штурмах, в надежде отодвинуть линию фронта подальше от Донецка.

Разумеется, такое положение дел крайне негативно влияет на психологическое состояние рядовых оккупантов. Особенно интересная в этом контексте ситуация в Марьинке, где боевые действия сейчас ведут подразделения 150 дивизии из Ростовской области. Сама Марьинка полностью разрушена, но не взята. Никакого затишья там нет – штурмы проходят ежедневно, порой проводится до 10 за день. 150 дивизия не понесла таких тяжелых потерь в начале вторжения, как многие другие соединения, но именно на штурмах Марьинки была выбита ее значительная часть.

Постоянные потери в штурмах подорвали готовность рядовых и командиров выполнять поставленные задачи, начало расти число отказников и дезертиров. Солдаты симулируют ранения по дороге на позиции или очередной штурм, порой даже угрожая застрелиться, если их не выведут с позиций назад. Старшее начальство решило бороться с данной деморализацией угрозами: если подразделение проваливает штурм, то его вместе с командиром отправляют под Бахмут в составе сброда Шторм Z. Известно, что сами по себе угрозы не помогли российскому командованию взять под контроль руины города. И не помогут, ведь у Кремля попросту нет побед, которыми можно поднять моральный дух солдат дабы хоть как-то мотивировать их в окопах. Более того, тем, кто по-настоящему воюет и находится под обстрелами украинской артиллерии, очевидно, что этих побед и не будет.