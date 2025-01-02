За сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, поражены два средства ПВО врага – Генштаб

Украинские военные продолжают наносить ощутимые потери российскому агрессору по всей линии фронта. За прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений.

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Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 2 января. Вчера россияне нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, выпустив 7 ракет, 79 управляемых авиабомб и использовав 1978 дронов-камикадзе.

Также было совершено 4113 обстрелов, из них 204 – из РСЗО. В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники врага, а также два средства противовоздушной обороны.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны успешно отразили штурмы возле Колесниковки, Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки. На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Новосергеевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гаю, Торского, Тернив и Серебрянского леса.

На Северском направлении противник атаковал позиции украинских защитников в районе Серебрянки. На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечиного. На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники успешно остановили 38 штурмовых и наступательных действий противника в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Променя, Зеленого, Новоеленовки, Шевченка, Даченского и Нововасиловки. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времивском направлении враг совершил 19 наступательных действий против позиций украинских войск в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара. На Ореховском направлении, несмотря на активное использование врагом бомбардировочной авиации, украинские защитники успешно отразили атаку противника вблизи Новоандреевки. В Приднепровском направлении российские войска дважды без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе острова Забыч.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили пять атак врага за минувшие сутки. Кроме этого, противник нанес один ракетный и 24 авиационных удара, использовав семь ракет и 32 управляемых авиабомбы. Также было совершено 356 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях противник не предпринимал штурмовых действий. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ обстреливает районы украинских населенных пунктов артиллерией и авиацией, а также ведет разведку.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1370 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения общие потери личного состава армии РФ на украинской земле достигли примерно 792170.

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