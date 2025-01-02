Потери живой силы РФ в Украине превысили 792 тысячи: за сутки минус 1370 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1370 российских оккупантов. Так, за более чем два года и десять месяцев полномасштабной войны общие потери личного состава армии РФ на украинской земле достигли примерно 792 170.

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Враг несете их также в военной технике и вооружении, которых наши воины накануне уничтожили еще 163 единицы. Обновленные по состоянию на 2 января данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, защитники сбили 69 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 21 200).

Воины отминусовали 20 вражеских артиллерийских систем (всех 21 552), 13 боевых бронированных машин (20 056), четыре танка (9676).

Также сожгли 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 32 729), три – спецтехники (3675) захватчиков.

С начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили 3003 крылатых ракеты, 1256 РСЗО, 1032 средства ПВО, 369 самолетов, 330 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за почти пять месяцев операции Сил обороны в Курской области РФ враг потерял более 38 тысяч военных. Также украинские воины уничтожили более тысячи единиц военной техники российской армии.

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