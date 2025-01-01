Сырский приехал на фронт в Курской области и озвучил потери РФ. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил украинских воинов, выполняющих боевые задания на Курском направлении. Он вручил защитникам награды и отметил важные задачи, которые с их помощью удается решать: Курская операция помогла активизировать обмены пленными и не дать захватчикам начать наступление на Сумщину.

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Кроме того, Сырский назвал потери вражеского войска на Курщине с начала операции Сил обороны 6 августа 2024 года. Подробности и фото рабочей поездки главкома ВСУ появились в его официальном Telegram-канале.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и опрокидывать резервы по другим направлениям", – подчеркнул Сырский.

Также главком озвучил потери России в живой силе за пять месяцев Курской операции, они составили более 38 тысяч оккупантов. Также армия российского диктатора Владимира Путина потеряла более тысячи единиц военной техники.

К тому же, по словам Сырского, защитники, выполняющие задачи на Курщине, помогли вызволить из плена немало побратимов.

"30 декабря из плена вернулись еще 189 украинцев. Это также и ваша заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков", - подчеркнул главком.

Он поблагодарил украинских воинов за отвагу, героизм и военный подвиг, который каждый из них совершает ежедневно.

"Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские. Борьба продолжается", – подчеркнул Сырский.

Напомним, ранее в этот день Сырский показал, как защитники Украины ликвидируют россиян. Он не уточнил, на каком направлении и когда именно было произведено поражение, однако на опубликованном главкомом видео зафиксировано эффектное и эффективное уничтожение как вражеской техники, так и личного состава российской оккупационной армии.

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