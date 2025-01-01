'Не останавливаем счетчик уничтоженных врагов': Сырский показал, как защитники Украины ликвидируют россиян. Видео

Украинские воины неустанно уничтожают российских оккупантов на украинской земле. Методически "утилизируется" как вражеская техника, так и живая сила армии российского диктатора Владимира Путина.

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Для "денацификации" защитники из рядов Сил обороны используют все имеющиеся средства и возможности. Нарезку зрелищных кадров ликвидации оккупантов показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Не останавливаем счетчик уничтоженных врагов. Оккупанты получают заслуженное!" – лаконично прокомментировал работу украинских воинов главком.

Сырский не уточнил, где и когда именно были сняты указанные кадры.

Напомним, накануне, 31 декабря, Силы обороны поразили пункт управления БПЛА врага и склады ГСМ.

Всего же за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 вертолет, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня, 49 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

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