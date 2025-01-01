Силы обороны поразили пункт управления БПЛА врага и склады ГСМ: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте за сутки. Карта

На линии фронта в последний день 2024 года произошло 191 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Краматорском направлениях.

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В то же время активно работали украинские авиация, ракетчики и артиллеристы: среди пораженных целей – пункт управления БпЛА и два склада горюче-смазочных материалов. О ситуации на передовой в течение суток 31 декабря рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 25 ракет, а также 10 авиаударов, в частности, сбросил 29 КАБ. Кроме этого, произвел более 3200 обстрелов, из них 165 – из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений около 1260 дронов-камикадзе", – отмечено в сводке.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Каменское, Степногорск.

А авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, пункт управления БпЛА, средство ПВО, два склада ГСМ, две радиолокационные станции и еще шесть других важных объектов противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Надии, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергеевки.

Вчера враг восемь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

На Краматорском направлении накануне произошло 32 вражеских штурмовых действия – в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Три из них по состоянию на 08:00 1 января продолжались.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Времьевском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций недалеко от Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении, в районе населенного пункта Новоандреевка, захватчики предприняли три бесполезных попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 атак противника, враг совершил 373 артиллерийских обстрела, нанес 3 авиационных удара, сбросив 3 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 вертолет, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня, 49 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

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