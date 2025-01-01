В армии РФ минус вертолет и 1250 оккупантов: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины на протяжении последних суток 2024 года ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около ? российских оккупантов. Также уничтожили 122 единицы военной техники и вооружения врага.

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На сегодня общие потери живой силы армии РФ в полномасштабной войне достигают 790 800. Данные по состоянию 1 января озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили полсотни российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 21 131), а также потопили вертолет (330).

Воины обезвредили 13 боевых бронированных машин (всех 20 043), четыре танка (9672) и четыре артиллерийские системы (21 532) войск РФ.

Кроме этого, сожжено еще 49 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 32 675), одну – спецтехники (3672).

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны уничтожили 3003 крылатых ракет, 1256 РСЗО, 1032 средства ПВО, 369 самолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре РФ признали сиюминутную гибель значительного количества летчиков. Вероятно, речь идет об экипаже вертолета Ми-8, который 31 декабря с помощью морского дрона уничтожили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

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