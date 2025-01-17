За сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение, поражены два пункта управления врага и средства ПВО – Генштаб

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу страны-агрессора значительные потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение, самая сложная ситуация остается на Покровском направлении.

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Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 17 января. За минувшие сутки ракетные войска Сил обороны нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум средствам противовоздушной обороны российских оккупантов.

Российская армия нанесла три ракетных и 35 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав 2 ракеты и сбросив 60 управляемых авиабомб.

Также враг совершил около 5000 обстрелов, в том числе 116 из реактивных систем залпового огня, и задействовал 2670 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении активных действий со стороны врага зафиксировано не было.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Голубовки, Загрызового и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 13 атак противника. Основные усилия оккупанты сосредоточили в районах Копанок, Новосергеевки, Грековки, Зеленой Рощи, Макеевки, Зеленой Долины, Торского, Новоплатоновки, Тернов и Заречного.

На Северском направлении враг за минувшие сутки совершил пять атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили семь попыток противника продвинуться вперед вблизи Привилля, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра.

В Торецком направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону в районах Крымского, Леонидовки, Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 53 атаки за сутки. Наибольшая активность противника наблюдалась вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Водяное Второе, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверевое, Котлино, Успеновка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улакли, Курахово, Дачное и Янтарное.

Силы обороны продолжают удерживать позиции на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Великой Новоселки и Времовки оккупанты предприняли 11 попыток прорвать украинскую оборону.

На Гуляйпольском направлении активных боевых действий за прошедшие сутки не зафиксировано.

На Ореховском направлении противник пытался атаковать Новоданиловку, но потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре безуспешных попытки захватить украинские позиции.

Украинские войска продолжают операции на Курском направлении. За прошедшие сутки противник провел 20 штурмов, нанес девять авиаударов, сбросил 12 управляемых авиабомб и совершил 418 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам, в том числе восемь раз применил реактивные системы залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, проводит разведку и артиллерийские обстрелы.

Как сообщал OBOZ.UA, по сообщению Генштаба по состоянию на 17 января, нашим защитникам во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки удалось уничтожить 1670 российских оккупантов. В боях и в тылу врага уничтожены 218 единиц их вооружения и военной техники.

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