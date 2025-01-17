ВСУ обезвредили 1670 оккупантов и много автотехники армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали 1670 российских оккупантов. В боях и в тылу войск РФ уничтожили 218 единиц их вооружения и военной техники.

Видео дня

С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже около 815 820 личного состава армии страны-агрессора. Данные о ее потерях на 17 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 13 вражеских боевых бронированных машин (всех 20 381), 12 танков (9803) и четыре артиллерийские системы (22 019).

С неба защитники успешно "приземлили" 63 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 22 566).

Также бойцы превратили в металлолом еще 124 единицы автомобильной техники и автоцистерн (34 256), две – специальной техники (3699) армии РФ.

Кроме этого, за время полномасштабной войны Силы обороны нанесли врагу и такие потери: уничтожили 3049 крылатых ракет, 1262 РСЗО, 1046 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины успешно сорвали очередную попытку прорыва колонны российских войск в сторону украинской границы. Бой произошел на одном из участков активных передовой и привел к значительным потерям среди вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!