Планы врага были сорваны: Силы обороны остановили колонну техники РФ, направлявшуюся в сторону границы Украины. Видео

Силы обороны Украины успешно сорвали очередную попытку прорыва российских войск в сторону украинской границы. На одном из участков активных боевых действий пограничники вместе с другими составляющими сил обороны организовали эффективную операцию против колонны вражеской техники, которая двигалась по направлению к государственной границе Украины.

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Это привело к значительным потерям среди вражеской техники. Соответствующее видео показала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"При выполнении боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий, пограничники совместно с другими составляющими Сил обороны остановили колонну вражеской техники, которая двигалась в направлении государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Благодаря слаженному взаимодействию между разными подразделениями украинских войск, колонну российских боевых машин удалось остановить. В результате операции были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) противника, еще одна была серьезно повреждена.

Государственная пограничная служба Украины продолжает эффективно защищать государственную границу и является важной частью Сил обороны Украины, сдерживающих агрессора по всем направлениям фронта. Благодаря слаженной работе всех подразделений, враг несет значительные потери и не может реализовать свои стратегические цели.

Напомним, воины Нацгвардии нанесли российским оккупантам дорогую потерю, уничтожив их систему радиоэлектронной борьбы. Речь идет о комплексе "БорисоГлебск-2" стоимостью в несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА бригады "Спартан" НГУ показали, как уничтожают авто с оккупантами еще на подходах к линии столкновения. Поражение произошло на Запорожском направлении, где российские военные используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.

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