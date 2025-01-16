На Покровском направлении уничтожен комплекс РЭБ оккупантов "Борисоглебск-2" стоимостью $200 млн, – нацгвардеец
Воины Нацгвардии нанесли российским оккупантам дорогую потерю, уничтожив их систему радиоэлектронной борьбы. Речь идет о комплексе "Борисоглебск-2" стоимостью в несколько сотен миллионов долларов.
Вражеская техника была поражена на Покровском направлении фронта. Об этом рассказал замкомандира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко.
"Обстановка там напряженная – враг пытался захватить Покровск еще с прошлого года. Сейчас не оставляет этих попыток, он очень активно проводит штурмовые действия: малыми группами по несколько человек приближается к позициям, ищет слабые места, а затем с подкреплением пытается закрепиться", – отметил военный.
По его словам, на передовой под Покровском вражеские атаки проходят постоянно. Однако защитники отбивают армию РФ и метко бьют по ее технике и вооружению. Накануне в зоне ответственности подразделений НГУ была отбита атака оккупантов на бронетехнике: уничтожены две БМП и подбит танк.
Воины обезвредили много боевых бронированных машин и танков ВС РФ, а также их логистические позиции.
Кроме этого, уничтожена уникальная установка РБ-301Б "БорисоГлебск-2" – российский автоматизированный комплекс РЭБ. Он предназначен для подавления систем спутниковой связи и радионавигационных систем КВ и УКВ диапазонов. Его стоимость составляет около $200 млн.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 15 января на Покровском направлении фронта Силы обороны остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.
Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА бригады "Спартан" НГУ показали, как уничтожают авто с оккупантами еще на подходах к линии столкновения. Поражение произошло на Запорожском направлении, где российские военные используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.
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