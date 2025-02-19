За сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений, поражены четыре пункта управления и средство ПВО врага – Генштаб

Накануне на линии фронта произошло 156 боевых столкновений украинской армии с российскими захватчиками. Только на Покровском направлении защитники отражали полсотни вражеских атак.

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Также авиация, ракетные войска и артиллерия накануне нанесли ряд результативных ударов по военным целям, поразив, в частности, четыре вражеских пункта управления и одно средство ПВО. О ситуации на фронте говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три ракетных и 94 авиационных удара, применил 4 ракеты и сбросил 144 управляемых авиабомбы. Кроме этого, осуществил более 5600 обстрелов, из них 89 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2386 дронов-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

Там уточнили, что враг наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Ромашковое, Марчихина Буда, Черкасская Лозовая, Гуляйполе, Зализнычное, Пятихатки.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении накануне наши войска успешно отразили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Малая Шапковка и Тополи.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 12 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточили в районах населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполевка.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Григоровка и Верхнекаменское наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и в направлении Александро-Шультино остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины за сутки отразили 50 российских штурмов. Наибольшую активность вражеские войска сохраняют неподалеку от населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Проминь, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Степового и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 10 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 35 авиаударов, сбросив 44 КАБ, и совершил 502 обстрела по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 19 танков, 23 боевых бронированных машин, 72 артиллерийских системы, три реактивных системы залпового огня, 4 средства ПВО, 175 БПЛА оперативно-тактического уровня, 146 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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