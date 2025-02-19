ВСУ отминусовали 1300 оккупантов и более 70 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины накануне, 18 февраля, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1300 захватчиков. Также уничтожены почти 450 единиц военной техники и вооружений врага.

Видео дня

Только артиллерийских систем захватчики за вчера потеряли более семи десятков, а автомобильной техники уничтожено около 150 единиц. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Благодаря усилиям украинских воинов, вражеская армия за вчера уменьшилась на 1300 захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России в войне к утру 19 февраля достигли 862 390 человек.

Также враг потерял 443 единиц военной техники и вооружений.

Так, уничтожены 19 российских танков (всего их РФ потеряла 10 120 единиц), 23 боевых бронированных машины (21 098), 72 артиллерийские системы (23 347), три РСЗО (1 288), четыре средства ПВО (1072), 175 БПЛА оперативно-тактического уровня (25 861), 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн (37 825) и одна единица специальной техники (3752).

Временно неизменным остается количество уничтоженных вражеских самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3064), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее сообщалось, что воины 110-й бригады вынудили врага отступить с захваченных рубежей на Новопавловском направлении. В течение нескольких дней оккупанты пытались штурмовать украинские позиции, используя механизированные соединения. Защитники нанесли оккупантам значительные потери, но вражеская пехота смогла достичь частичного успеха.

Тогда украинские воины принялись выбивать российскую логистику, не позволяя захватчикам проводить ротацию, подвозить боеприпасы и провизию. В конце концов, враг вынужден был отступить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!