Воины 110-й бригады вынудили врага отступить с захваченных рубежей на Новопавловском направлении. Видео

Военные 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко продолжают сдерживать агрессию российских войск. На Новопавловском направлении у врага недавно произошло "отрицательное наступление", в результате чего российские оккупанты понесли значительные потери.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба 110 ОМБр. Так, несколько дней оккупанты пытались штурмовать украинские позиции, используя механизированные соединения.

Украинские защитники, нанося мощные удары, смогли уничтожить колонны вражеской техники. Однако, несмотря на потери, пехота врага добилась частичного успеха.

Но даже с частичным успехом враг не смог организовать должное логистическое обеспечение своих передовых подразделений. Подразделения 110-й бригады благодаря высокой плотности работы средств поражения не позволили оккупантам осуществлять ротацию, подвозить боеприпасы и провизию. Восхищенные врагом позиции постоянно находились под огневым контролем украинских военных, что не позволяло россиянам удержать свои рубежи надолго.

В результате, противник был вынужден отступить.

"Воины десятки в сотрудничестве со смежниками помогают оккупантам бежать быстрее, а иногда обеспечивают им спокойный беспробудный сон", – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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