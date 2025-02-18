Технику разбили, пехоту засыпали снарядами: украинские воины остановили 'мясной' накат врага в районе Великой Новоселки. Видео

Россияне не прекращают попыток наступать в районе Великой Новоселки. На днях захватчики решили воспользоваться ухудшением погодных условий для попытки прорвать украинскую оборону: они атаковали несколькими волнами, с привлечением бронетехники и большого количества пехоты.

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Все атаки завершились для врага потерями и паническим бегством с поля боя. Хроники боя, который дали захватчикам воины 110 ОМБр, показали в Оперативном командовании "Север".

"Мясные накаты. В районе Великой Новоселки враг, пользуясь плохими погодными условиями, пошел в массированное наступление. Колонна за колонной, большие группы пехоты. Несмотря на снег и низкую видимость, разведка обнаружила недруга еще на подступах. Далее бойцы 110 ОМБр вместе со смежниками начали планомерно разбирать оккупантские коробочки", – говорится в сообщении.

В ОК "Север" также опубликовали видео с боевой работой воинов.

"Несколько вражеских броневиков спаслись бегством, остальные навеки остались ржаветь на поле боя. Пехоту засыпали снарядами", – отметили военные.

Защитники описали весь ход вражеского наката.

В первую атаку враг направил 8 бронированных машин: впереди танк, за ним БМП и БТР с десантом.

По колонне начала работать украинская артиллерия, а вражеский танк наехал на мину, потом – на еще несколько. Между тем одна из БМП позади танка была уничтожена FPV-дроном. Второй дрон догнал уже поврежденный танк, третий его добил.

Остальные российские бронемашины объехали пораженную технику и продолжили движение, в этот момент их накрыли 155 калибром, оккупанты начали бежать. Некоторые захватчики спрыгнули с брони и носились по полю. В заключение украинские воины передали им "привет" в виде пакета "Града".

На другом участке пехота вражеской армии выдвинулась в "мясной штурм". Их встретили кассетными боеприпасами. Далее в дело вступил бомбер, который россиянам удалось подбить, за что они в мгновение ока получили "кассетную месть".

"Штурмовая группа частично уничтожена и полностью деморализована... Остатки вражеской пехоты добили FPV", – отметили воины.

Через несколько часов в наступление поперла очередная колонна: танк и 4 БМП. Одна из бронемашин была уничтожена сразу после обнаружения, что заставило колонну "дать заднюю". В это время начался новый накат врага, по большой штурмовой группе начала работать артиллерия, часть захватчиков подорвалась на минах.

Еще одна колонна, ехавшая на штурм, состояла из танка, 2 БМП и 2 БТР. Они заехали в Великую Новоселку и направились на Новый Комар. В это время было уничтожено 1 БМП, оставшаяся техника добралась практически до украинских позиций, где с помощью "Джавелина" танк украинские воины остановили. Тогда БМП забрала экипаж танка и оккупанты начали бежать с поля боя в сопровождении артиллерийского огня украинских воинов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, две единицы РСЗО, средство ПВО, 181 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 74 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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