Минус 1170 оккупантов и 12 танков: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 861 090 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1170 оккупантов попали в этот список в результате боев за прошедшие сутки.

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Накануне наши воины уничтожили также 337 единиц российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 18 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, защитники сбили российскую крылатую ракету (всех 3064) и 181 беспилотник оперативно-тактического уровня (25 586).

В металлолом бойцы превратили 53 артиллерийские системы (всего 23 275), 12 боевых бронированных машин (21 075), 12 танков (10 101), две реактивные системы залпового огня (1285) и средство противовоздушной обороны (1068) оккупантов.

Кроме того, воины сожгли еще 74 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 37 679), одну – специальной техники (3751).

Также в войне против Украины армия агрессора потеряла 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко из "Джавелина" эффектно уничтожили самый современный российский танк Т-90. Поражение военной техники врага произошло на Новопавловском направлении фронта.

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