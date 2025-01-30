За сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где атакует враг. Карта

За прошедшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений. Российские войска продолжают активные атаки на разных направлениях, нанося авиаудары и совершая массированные артиллерийские обстрелы.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8 утра четверга, 30 января. Противник нанес 43 авиационных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 96 управляемых авиабомб (КАБ), а также применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме того, совершено более 5300 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары были нанесены, в частности, в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Новониколаевка, Малая Корчаковка, Высокая Яруга, Константиновка, Белицкое, Адрадное, Новопавловка и Запорожское.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли мощные удары по позициям врага. Было поражено десять районов, где противник сосредотачивал личный состав и технику, уничтожено одно средство ПВО, а также два стратегически важных объекта российских оккупантов.

На Харьковском направлении ситуация оставалась стабильной – по уточненным данным, противник не совершал активных наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты попытались прорвать оборону десять раз. Наши защитники отбивали атаки в районах Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового.

Лиманское направление стало одним из самых горячих – враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться в сторону Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.

На Северском направлении противник шесть раз пытался прорваться у Верхнекаменского, но все его атаки были успешно отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боеприкосновений возле Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак, сосредотачивая усилия в районах Крымского и Торецкого.

На Покровском направлении оккупанты совершили 72 штурмовых и наступательных действия, пытаясь продвинуться в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Лысовки, Возрождения, Зверевого, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Дачного и Улакли. Однако все эти попытки завершились для них потерями.

На Новопавловском направлении украинские войска отразили шесть атак вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного и Новотщеватого.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не совершал штурмовых действий, однако не прекращал артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, активно используя ударные дроны.

В оперативной зоне на Курщине защитники Украины отразили восемь атак врага. Оккупанты также нанесли 19 авиационных ударов, сбросив 35 управляемых бомб, и совершили 426 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация контролируемая – признаки формирования ударных группировок противника не выявлены.

На границе с Черниговщиной и Сумщиной русские войска активно используют артиллерию и беспилотники для обстрелов украинских населенных пунктов.

Наши воины продолжают наносить врагу значительные потери, уничтожая его живую силу, технику и подрывая боевые возможности оккупантов в тылу. Всего за минувшие сутки российская армия потеряла 1270 человек. Кроме того, украинские военные обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 54 ударных дрона, 85 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники поразили российских оккупантов на Харьковском направлении с помощью сбросов с беспилотника "Баба Яга". Они уничтожили 12 вражеских позиций и два укрытия.

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