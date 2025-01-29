Минус 12 вражеских позиций и два укрытия: пограничники показали работу дрона 'Баба Яга' на Харьковщине. Видео

Защитники Украины из рядов Государственной пограничной службы показали уничтожение оккупантов с помощью сбросов с беспилотника "Баба Яга". Эпизоды, попавшие на видео, произошли на Харьковском направлении.

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Более точные локации в ГПСУ не уточнили. Ролик пресс-служба опубликовала в среду, 29 января, в Telegram.

Воины рассказали, что "Баба Яга" уничтожила 12 вражеских позиций и два укрытия противника.

Известно, что БПЛА Vampire (который прозвали "Бабой Ягой") – это большой беспилотник украинского производства. Он эффективно работает ночью благодаря тепловизионной камере и сбрасывает боеприпасы на свои цели.

Также способен минировать территорию либо выполнять гуманитарную функцию – нести воду, медикаменты, еду на передовые позиции. Всего может поднимать до 15 кг нагрузки.

Разработка Vampire, согласно открытым источникам, началась летом 2022 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в минувшие сутки (28 января) украинские воины снизили численность российской оккупационной армии на 1700 захватчиков. Также уничтожены 22 единицы военной техники и вооружений, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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