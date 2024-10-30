За сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За сутки 29 октября на линии фронта зафиксировано 175 боевых столкновений. Из них 85 состоялись на Покровском и Кураховском направлениях, еще почти 40 – на Купянщине и Лиманском направлении.

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Украинские авиации, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли 11 ударов по скоплениям российских войск, уничтожили две важные цели врага. О ситуации на фронте на 8 часов утра 30 октября рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что на фронте за сутки произошло 175 боевых столкновений.

Не прекращал враг обстреливать позиции украинских воинов и населенные пункты Украины. В частности, россияне нанесли три ракетных удара тремя ракетами, сбросили 156 КАБов и совершили более 4750 обстрелов, из них 148 – из реактивных систем залпового огня. Также захватчики задействовали для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Под вражескими ударами накануне оказались Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, Харьков, Волчанск, Гоптовка, Надия, Лиман, Северск, Резниковка, Никифоровка, Александрополь, Мирноград, Ганновка, Успеновка, Раздольное, Великая Новоселка, Новодаровка, Александро-Шультино, Плещеевка, Алексеево-Дружковка, Сухие Ялы, Белогорье, Новоандреевка, Львово.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные цели противника", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.

На Северском направлении враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Основные усилия враг прилагал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Катериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

На Времьевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Там Силы обороны наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 29 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 40 БПЛА оперативно-тактического уровня, 91 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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