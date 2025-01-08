За сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали об ударах по врагу. Карта

Российские захватчики продолжают атаковать на ряде направлений боевых действий в Украине: за сутки зафиксировано 176 боевых столкновений на линии фронта. Больше всего штурмов произошло на приоритетном для оккупационных войск Покровском направлении: на него пришлась четверть российских атак.

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Ненамного "отстает" по количеству боестолкновений и Курское направление: там украинские воины более 30 раз вступали в бой с врагом. Россия бьет по своим селам, а Силы обороны – по военным целям. Подробности по ситуации на фронте раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В ГШ ВСУ констатировали, что накануне на линии фронта произошло 176 боевых столкновений.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 45 авиационных ударов, сбросил 93 КАБ, кроме того, задействовал для поражения 2021 дрон-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сводке.

От авиаударов врага страдала прежде всего Донетчина, в том числе районы населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Дилиевка, Торецк, Катериновка, Петровка, Покровск, Степное, Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой области.

Тем временем украинские воины наносили удары по военным целям вражеской армии.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники и пункт управления БПЛА российских захватчиков", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг четыре раза тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надии, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении, в части случаев – при поддержке авиации, враг девять раз атаковал населенный пункт Торецк.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлино, Нововасильевки, Надеевки.

Силы обороны отразили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времьевском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили два вражеских штурма.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, там за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения, вражеская артиллерия совершила 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск, в частности, шесть – из реактивных систем залпового огня.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверили в Генштабе.

Напомним, в общей сложности потери российских захватчиков за сутки 7 января составили 1660 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль оккупантов.

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