ВСУ за сутки отминусовали 1660 оккупантов, 16 ББМ и 19 артсистем армии Путина – Генштаб

Украинские воины накануне, 7 января, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1660 захватчиков. Враг также потерял более сотни единиц вооружений и военной техники.

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Среди них – 16 ББМ и 19 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне с Украиной обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с ликвидированными и ранеными накануне 1660 оккупантами, армия российского диктатора Владимира Путина за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже около 801 670 своих солдат.

Также за сутки российская армия потеряла еще 139 единиц военной техники и вооружений, в том числе: четыре танка (всего уничтожено 9 714), 16 боевых бронированных машин (20 205), 19 артиллерийских систем (21 729), 19 БПЛА оперативно-тактического уровня (21 727) и 81 единицу автомобильной техники (33 307).

Неизменным – пока – остается количество "демилитаризованных" российских РСЗО (1 260), средств ПВО (1 038), самолетов (369), вертолетов (331), крылатых ракет (3 014), кораблей / катеров (28), подводных лодок ( 1) и специальной техники (3681).

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ ударили по командному пункту российских морпехов в Курской области. Под раздачу попала 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота РФ. Поражение цели подтвердили в Генштабе.

Также сообщалось, что "воздушные снайперы" ударили по точке взлета вражеских дронов в Волчанске.. В результате поражения были ликвидированы операторы БпЛА.

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