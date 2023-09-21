За сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения, уничтожен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника – Генштаб

На фронте в Украине за минувшие сутки (20 сентября) произошло 23 боевых столкновения. Наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и пять – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ.

Украинские ракетные войска поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станцию РЭБ российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своде, опубликованной утром в четверг, 21 сентября (575-е сутки полномасштабной войны).

В ГШ ВС Украины заявили, что за прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Также ВС РФ применили дроны-камикадзе Shahed-136/131.

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Под артиллерийским огнем оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Авиационные удары пережили:

– Леоновка Черниговской области;

– Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области;

– Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области;

– Роботино Запорожской области;

– Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право... С начала текущих суток они нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - отметила пресс-служба.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки ВС РФ западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Защитники Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении кафиры вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют их отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили вражеские атаки в районе Роботиного Запорожской области. Захватчики имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки, 20 сентября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов. Также захватчики лишились десятков единиц военной техники.

– С детальной статистикой потерь противника, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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