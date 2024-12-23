За сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения, поражена станция РЭБ, склады БК и БПЛА – Генштаб

За прошедшие сутки (22 декабря) на фронте в Украине произошло 234 боевых столкновения. Ракетные войска и артиллерия нашей страны поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию ​​РЭБ, склад боеприпасов, склад БПЛА и четыре других важных объекта государства-агрессора.

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Итогами воскресенья в сводке утром в понедельник, 23 декабря, поделился Генеральный штаб ВСУ. "Наши воины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью прекращение его наступательных действий", – заверила пресс-служба.

22 декабря россияне совершили один ракетный удар (с применением одной ракеты) и 15 авиационных (29 КАБов). Зафиксировано более 4200 вражеских обстрелов, из них 151 из реактивных систем залпового огня. Также противник задействовал 2053 дрона-камикадзе.

От атак российской авиации пострадали районы Щербиновки, Торецка, Екатериновки, Константиновки, Новодмитровки, Андреевки, Дачного.

На Харьковском направлении ВС РФ семь раз штурмовали у Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки, Старицы.

На Купянском направлении произошло семь атак. Отражены штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении зафиксировано 36 боев. Агрессор пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении 12 боестолкновений произошли вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки. Для проведения штурмовых действий по направлению к Верхнекаменскому противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюкивки, Часова Яра, Ступочек.

На Торецком направлении в районах Торецка и Дружбы россияне развязали семь боев.

На Покровском направлении защитники остановили 37 атак агрессора вблизи населенных пунктов Лысовка, Сухая Балка, Проминь, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новооленовка. Россияне использовали бронетехнику для попыток прорыва неподалеку от Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленовки.

"Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы", – заявили в ГШ ВСУ.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 штурмов. Оккупанты пытались пройти вперед в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное, в направлении Андреевки. В Курахово продолжаются бои в городской застройке.

На Времевском направлении было 44 штурма в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении села Богатырь. Украинские воины уничтожили один танк и две ББМ противника, еще три танка и одну ББМ повредили.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Оккупанты получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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