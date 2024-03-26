За сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта и наносит многочисленные удары по гражданским объектам Украины. За сутки 25 марта произошло 57 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 106 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 марта.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. В ночь на 26 марта оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Белополье, Великая Писаревка, Поповка, Искрисковщина Сумской области; Дергачи, Волчанские Хутора, Старица, Бударки Харьковской области; Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Новомарково, Часов Яр, Калиновка, Дружба, Южное, Александрополь, Архангельское, Бердичи, Семеновка, Мемрик, Очеретино, Уманское, Новомихайловка, Красногоровка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Змиевка, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Но за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

Напомним, в ночь на 26 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО, однако есть и прилет.

Ранее сообщалось, что страна-террорист РФ 25 марта атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

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