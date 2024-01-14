За сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение, самая горячая ситуация в Донецкой области – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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На фронте за прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Самая сложная ситуация остается в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 января.

В течение суток российские террористы нанесли 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершили 82 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Волчанск, Веселое, Песчаное, Ивановка Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Терны, Богдановка, Григоровка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Очеретино, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Дорожное Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки оккупантов в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что войска России могут формировать десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ. Предполагается, что они будут действовать как специализированные подразделения, способные проводить десантирование и разведку в тылу Сил обороны Украины.

Напомним, аналитики убеждены, что страна-агрессор Россия способна генерировать силы на войну со скоростью, которая равна ее потерям. Благодаря этому враг может проводить частые ротации и таким образом поддерживать общий темп локальных наступлений.

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