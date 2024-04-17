За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 68 боевых столкновений. Враг давил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях, где Силы обороны отразили десятки атак.

В то же время украинские защитники нанесли потери противнику, в частности авиация нанесла удары по двум пунктам управления оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной утром 17 апреля, на 784-е сутки полномасштабной агрессии РФ.

Данные о российских обстрелах

По данным Генштаба, всего войска РФ нанесли два ракетных и 64 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, вследствие чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

Под огнем артиллерии было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском девять раз атаковал позиции сил обороны в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении воины Сил обороны отразили 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении воины Силы обороны в дальнейшем сдерживают противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где он 20 раз пытался прорваться.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерений выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Там они совершили пять безуспешных атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

Как говорится в сводке Генштаба, защитники Украины продолжают "активными действиями" наносить войскам России потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения живой силы и двум пунктам управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения живой силы агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошлые сутки в Украине были обезврежены 710 российских оккупантов и 67 единиц вражеской техники и вооружений. С начала полномасштабной войны РФ потеряла на фронте 456 050 человек.

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