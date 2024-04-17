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За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

Анна Паскевич
War
3 минуты
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За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 68 боевых столкновений. Враг давил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях, где Силы обороны отразили десятки атак.

В то же время украинские защитники нанесли потери противнику, в частности авиация нанесла удары по двум пунктам управления оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной утром 17 апреля, на 784-е сутки полномасштабной агрессии РФ.

Данные о российских обстрелах

По данным Генштаба, всего войска РФ нанесли два ракетных и 64 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, вследствие чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

Под огнем артиллерии было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском девять раз атаковал позиции сил обороны в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

На Бахмутском направлении отражены 19 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

На Авдеевском направлении воины Сил обороны отразили 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

На Новопавловском направлении воины Силы обороны в дальнейшем сдерживают противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где он 20 раз пытался прорваться.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерений выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Там они совершили пять безуспешных атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений, поражены два пункта управления противника – Генштаб

Силы обороны нанесли потери оккупантам

Как говорится в сводке Генштаба, защитники Украины продолжают "активными действиями" наносить войскам России потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения живой силы и двум пунктам управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения живой силы агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошлые сутки в Украине были обезврежены 710 российских оккупантов и 67 единиц вражеской техники и вооружений. С начала полномасштабной войны РФ потеряла на фронте 456 050 человек.

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