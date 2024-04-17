Минус 710 оккупантов, танки и артиллерия: Генштаб обновил статистику потерь России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" на фронте 710 российских оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны достигла 456 050 человек.
Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 17 апреля. Также отмечается, что защитники превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.
В частности, враг не досчитался 4 танков (всего за время полномасштабной войны 7193), 18 боевых бронированных машин (13827), 15 артиллерийских систем (11624), 1 средства ПВО (760), 2 БПЛА оперативно-тактического уровня (9279), 1 крылатую ракету (2093), 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (15587) и 2 единицы специальной техники (1910).
Напомним, в Нацгвардии Украины показали сокрушительный налет на позиции врага. Только за два дня пилоты FPV-батальона совершили 30 точных сбросов и 3 успешных попадания по тактическим целям оккупантов.
Также пограничники из рядов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли потери россиянам на Харьковщине. С помощью FPV-дронов они уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж захватчиков.
Среди прочего, наши бойцы достают вражескую технику и на территории государства-агрессора. В частности, сотрудники СБУ уничтожили российскую РЛС "Небо-У" в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Комплекс помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики. Установку стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 14 апреля бойцы подразделения ГУР Министерства обороны Украины уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". В тот же день оккупанты праздновали день войск ПВО России.
– Украинские пограничники на оккупированном левобережье Херсонщины в течение недели уничтожили пять единиц вражеской техники. Бойцы нанесли урон врагу с помощью больших беспилотников Vampire, которые россияне прозвали "Бабой Ягой".
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