'Баба Яга' сжигает оккупантов на левобережье Херсонщины: в ГПСУ озвучили потери войск Путина. Видео

Украинские пограничники снова нанесли оккупантам потери, на этот раз – на оккупированном левобережье Херсонщины. В течение недели с помощью больших беспилотников Vampire, которые россияне прозвали "Бабой Ягой", бойцы из рядов Госпогранслужбы уничтожили пять единиц вражеской техники.

Также они взорвали два полевых склада боеприпасов и несколько укрытий оккупантов. Подробности раскрыли в ГПСУ.

"Баба Яга" жжет оккупантов на левобережье Херсонщины. В течение недели на этом направлении с помощью ударных БПЛА пограничники уничтожили 5 единиц техники: 3 грузовика; броневик; легковое авто. Также в воздух взлетели 2 полевых пункта боеснабжения и несколько укрытий врага", – перечислили потери захватчиков пограничники.

На видео, которым в ГПСУ сопроводили сообщение, видно феерическое поражение вражеских целей.

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины отинусовали российский танк Т-90 в Донецкой области.

Всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин и средство ПВО оккупационной армии.