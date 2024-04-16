Десятки точных сбросов за два дня: в Нацгвардии показали сокрушительный налет на позиции врага. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. В Национальной гвардии показали сокрушительный налет на позиции врага.

Только за два дня пилоты FPV батальона совершили десятки точных сбросов. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, также опубликовавший соответствующее видео.

"Пилоты FPV батальона "Хорив" бригады "Буревой" совершили сокрушительный налет на позиции врага", – говорится в сообщении.

В частности, за последние два дня украинские защитники совершили 30 точных сбросов и 3 успешных попадания по тактическим целям, что свидетельствует об их высоком уровне навыков и координации.

Напомним, пограничники из рядов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли потери российским оккупантам на Харьковщине. С помощью FPV-дронов они уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж захватчиков.

Всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин и средство ПВО оккупационной армии.