За сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение: Генштаб назвал самые горячие направления и озвучил потери врага

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки враг 26 раз пытался прорвать оборону наших войск, однако Силы обороны отразили все атаки противника. Оккупанты также не прекращают попыток вытеснить украинские войска из плацдармов на левобережье Днепра.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 13 марта. Всего за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

Враг совершил в общей сложности 10 ракетных и 84 авиационных удара, а также 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате террористических атак были жертвы и ранены среди гражданского населения.

Авиационные удары враг нанес в населенных пунктах Солдатское, Крамчанка, Поповка, Луговка, Большая Писаревка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка на Луганском направлении; Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка, Богдановка, Дружба, Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои военные силы в приграничных районах и выполняет диверсионные акции, направленные на затруднение перемещения наших войск в потенциально опасные направления. Также зафиксировано увеличение количества минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка в Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах Белогоровка в Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены семь атак противника в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки в Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники отразили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают удерживать вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в Донецкой области. Несмотря на 26 попыток вражеского прорыва с поддержкой авиации, наши войска сумели оставить свои позиции нерушимыми.

На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и на западе Вербового и Роботиного в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не прекращает попыток вытеснить наши войска из плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки наши войска отразили три неудачных штурма позиций противника.

В то же время наши войска активно наносили удары по оккупантам, нанося им потери как в военном персонале, так и в технике вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны ударила по девяти районам концентрации вражеского военного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск также нанесли удары по трем районам сосредоточения вражеского военного состава, артиллерийской группировке, составу боеприпасов и двум средствам противовоздушной обороны противника.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 12 марта, российские оккупационные войска обстреляли город Мирноград в Донецкой области. Враг ударил по населенному пункту примерно в 23 часа, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Также от российской атаки вечером 12 марта пострадал Кривой Рог. После вражеских ракетных обстрелов было зафиксировано разрушение жилых домов – девятиэтажного и пятиэтажного. В результате атаки там погибли 4 человека, еще 43 человека были ранены.

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