За сутки на фронте произошло более 100 столкновений, поражены 14 районов сосредоточения личного состава и техники врага – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения армии РФ, поразив ее личный состав, технику и пушку.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 7 февраля, также опубликовав карты боевых действий с каждого направления. По уточненной информации, в течение среды враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 84 авиаудара.

В частности, оккупанты применили четыре ракеты, 138 управляемых авиационных бомб, привлекли для поражения 2829 дронов-камикадзе. Кроме того, они произвели более 5000 обстрелов, из них 94 – из реактивных систем залпового огня.

Под ударами российской авиации оказались Дмитровка, Малая Рыбица Сумской области; Северск, Звановка, Бондарное, Новоалександровка, Отрадное, Новоселка, Новый Комар, Новополь – Донецкой; Гуляйполе Запорожской области, а также город Запорожье.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло пять вражеских атак. Защитники отбивали российские штурмы недалеко от Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении войска РФ атаковали 20 раз, пытались продвинуться вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергеевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Екатериновки, Ямполевки, Тернов и Колодцев.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе города Часов Яр.

На Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь атак на позиции вблизи Лысовки, Константинополя и Раздольного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили пять российских атак. Армия РФ нанесла 47 авиаударов с применением 76 КАБов, осуществила 612 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и собственных населенных пунктов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ, вероятно, готовится к наступательным действиям весной, которые могут начаться уже в конце марта. Такое мнение высказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, отмечая, что в последние дни количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта уменьшается не только из-за потерь врага, но и потому, что ему нужно время для формирования подразделений.

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