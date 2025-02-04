'Россияне готовятся к наступательным действиям весной': Гетьман объяснил, с чем связано снижение активности врага

В последние дни количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта уменьшается. Это связано в первую очередь с тем, что оккупационная армия России несет большие потери. Поэтому захватчикам нужно время на формирование подразделений согласно штатному расписанию.

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Кроме того, россияне, вероятно, готовятся к наступательным действиям весной, которые могут начать уже в конце марта. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, в результате понесенных потерь выбиваются определенные должности и нужно найти людей именно на эти должности. Следовательно, враг теряет время, чтобы подобрать необходимых людей, которые заменят убитых или раненных оккупантов.

"Например, связиста невозможно заменить снайпером или медиком. Нужен именно связист. Следовательно, нужно перебрать большее количество людей, и это не так просто. Невозможно восстановить роту механическим добавлением необходимого количества военнослужащих", – заявил Гетьман.

Также военнослужащий подчеркнул, что путинские войска готовятся к предстоящим длительным наступательным действиям весной. Поэтому нынешняя пауза в интенсивности наступательных действий может быт связана с подготовкой к будущим боям.

"Когда они могут начаться? Думаю, они будут ждать до апреля или конца марта. Как только погода нормализуется, как только появится возможность быть более мобильными, может быть одобрено такое решение", – отметил военный.

Гетьман констатировал, что с набором личного состава у врага нет никаких проблем и мобилизация в РФ может продолжаться в необходимых военному командованию темпах.

"К примеру, к наступательным действиям, которые были осенью прошлого года, они готовились в течение полугода. Все видно, все прозрачно. Эти вещи очевидны. Все лежит на поверхности. Чтобы прийти к определенным выводам, достаточно просто собрать в кучу факты из разных источников", – заявил Гетьман.

Напомним, войска РФ в январе 2025 года продолжали нести высокие потери в войне против Украины, несмотря на более медленные темпы продвижения по сравнению с месяцами конца прошлого года. Причем их командование, вероятно, специально допустило такие рекорды смертей и ранений оккупантов, поскольку ставило целью территориальные завоевания.

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