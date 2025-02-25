За сутки на фронте произошло почти 100 столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали об ударах по врагу. Карта

За сутки 24 февраля на линии фронта произошло почти сто боевых столкновений между Силами обороны и российской оккупационной армией. Около трети из них пришлись на Покровское направление, вторым по вражеской активности стало Новопавловское направление.

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В то же время, эффективно отработали накануне украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы, среди пораженных целей – пункт управления и ЗРК "Бук-М3" россиян. О ситуации на фронте рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 85 авиаударов, сбросив 117 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе в том числе 108 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе", – говорится в сообщении.

В частности, агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Тем временем украинские воины поражали законные военные цели.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и вражескому зенитному ракетному комплексу Бук-M3", – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Катериновка.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Проминь, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отразили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаудара, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них – из РСЗО. Украинские защитники отразили 11 штурмовых действий захватчиков.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БПЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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